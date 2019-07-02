Körfez Tütünçiftlik'te bulunan Çarşı caminin yanındaki dükkanda yangın çıktı. Kısa sürede her tarafı saran alevler, mahalle halkında da panik yaratttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.
Bugün 17:47 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:52 TSİ
Körfez'de korkutan yangın!
Körfez Tütünçiftlik, Çarşı caminin yanındaki dükkan cayır cayır yandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz