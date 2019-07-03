703 okul yöneticisi Kocaeli'ye tayin oldu

İlimizde 2019 yılı itibariyle 4 yıllık görev süresi dolan okul yöneticileri yeniden görevlendirildi. İl genelinde 337 okul müdürü, 366 da müdürü yardımcısı olmak üzere

toplam 703 yöneticinin görevlendirilmesi yapıldı. Görevlendirilen isimler bugün ve yarın işbaşı yapacaklar. Yaklaşık 200 müdür yardımcısı, 50 müdür kadrosu boş kaldı. Boş kalan kadrolar için sınav süreci devreye girecek. Bu kadrolar için belirlenecek isimler sınav sonucuna bağlı olarak sözlü sınava davet edilecek. 200 kişilik müdür yardımcılığı için 600, 50 kişilik müdürlük görevi için de 150 kişi mülakata alınacak. Yazılı sınavın yüzde 80’i, sözlü mülakatın da yüzde 20’si alınarak aritmetik ortalama sonucu, puan üstünlüğüne göre görevlendirmeler yapılacak. Görevlendirmeler yeniden görevlendirme ve ilk defa görevlendirme şeklinde 2 aşamada ele alınıyor. Yeniden görevlendirme alacak isimlerin işlemleri tamamlandı. Sınava ve mülakata, ilk defa görevlendirme alacak isimler girecek.