3 Temmuz Çarşamba günü 09.00-16.00 saatleri arasında İzmitTopçular Mahallesi Eski Hastane Sokak -Topçular Sokak İle Gazanfer Bilge Caddesi üzerinde yer alan TEİAŞ enerji iletim hattı çalışması sebebi İle çalışma sahası çerisinde kalan arterler geçici olarak trafiğe kapanacak. Gazanfer Bilge Bulvarını kullanacak araçların ise Gültepe bölgesi Miralay Mümtaz Caddesi ve Eski İstanbul Caddesini kullanmaları önerildi.
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Bazı yollar trafiğe kapatılacak
TEİAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, çalışmalardan kaynaklı bazı yolların ulaşıma kapatılacı öğrenildi
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz