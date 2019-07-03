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Başiskele İYİ Parti’den anlamlı davranış!

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı anlamlı bir davranışa imza attı
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İlimizdeki üç bayan ilçe başkanından birisi olan Ayşe Sönmez Rüzgar geçtiğimiz günlerde Başiskele’de faaliyet gösteren Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’ni  ziyaret etti. STK’lardan sorumlu Başkan Yardımcısı Filiz Osman ile birlikte derneği ziyaret eden Ayşe Sönmez Rüzgar, dernek başkanı Kadriye Ayhan ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi.

ÜYE OLDULAR

İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ile başkan yardımcılarından Filiz Osman hem derneğe üye oldular hem de dernek için neler yapılabileceklerini tartıştılar. Dernek yöneticilerine başarılar dileyen ve çalışmalarından ötürü kutlayan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Rüzgar, her türlü desteğe de hazır olduklarını dile getirdi.

 

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