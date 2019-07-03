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Evinde kalp krizi geçirdi

Karamürsel'de yaşayan Aydın Bellisoy (52) dün akşam saaatlerinde yaşadığı evde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti
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Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi’nde yaşayan Aydın Bellisoy gece evde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. O sırada evde olan arkadaşı Aydın Bellisoy’un hareket etmediğini görünce durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Aydın Bellisoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Aydın Bellisoy’un kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirilirken,

cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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