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AKP, Emir Ali’nin sünnet düğününde buluştu

Tuba Güney ve İş insanı Ömer Güney’in oğlu Emir Ali Güney, Seka Deniz Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle erkekliğe ilk adımı attı

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Aynı zamanda AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in yeğeni olan Emir Ali Güney’in sünnet düğününde ev sahipliğini anne Tuba ile baba Ömer Güney yaptı. Davetlilerle tek tek ilgilenen Güney çiftinin güler yüzlü ve enerjik olmasının yanı sıra organizasyonun kusursuz icra edilmesi davetlilerin takdirini topladı. Güney çiftinin Başiskele’deki evinden başlayan 100 araçlık konvoy Seka Park Sahildeki Seka Deniz Düğün Salonu’na geldi. Davetliler salon girişinde güzel bir sürprizle karşılaştı. Güney Ailesi’nin sünnet düğününe Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı yaptığı şovla düğüne gelen küçük, büyük herkesi adeta mest etti. Miniklerin mehter şovunu dışarıdan çok sayıda izleyicinin de takip ettiği ve mehter şovun büyük alkış aldığı görüldü.

KAVURMA İKRAM EDİLDİ 

Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı düğünde misafirlere ana yemek olarak Türk Kültürü’nün vazgeçilmezi Kavurma ikram edildi. Davetliler yemek yiyip eğlenirken düğüne gelen davetlilerin çocukları palyaçolar eşliğinde gönüllerince bir akşam geçirdiler.

Sünnet düğününde takısını taktıktan sonra mikrofona davet edilen AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, hem aileyi hem de sünnet çocuğu Emir Ali Güney’i tebrik etti ve bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

ELİNE KINA YAKILDI

Ellibeş’in konuşmasından sonra kusursuz ev sahipliği yapan Ömer Güney söz aldı ve sünnet düğününe gelen herkese teşekkür etti, iyi eğlenceler dileklerinde bulundu. Temennilerden sonra söylenen türkülerle sünnet çocuğu Emir Ali Güney’in eline kına yakıldı.

YEREL SANATÇI SAHNE ALDI

Yerel Sanatçı Mali’nin sahne aldığı sünnet düğününde davetliler ilahilerin yanı sıra sanat müziğinin nostaljik şarkıları ile unutulmaz dakikalar yaşadılar. Mali, düğünün sonlarına doğru davetlilerin yanına giderek gelen istekleri yine davetlilerle birlikte söyledi.

AKP'LİLER AKIN ETTİ

Sünnet düğününe AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Uzun, AKP Kocaeli Eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Başkan Yardımcıları Alper Doğan, İbrahim Elgin, İbrahim Gürsel, İzmit Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediyesi Encümen Üyesi Muharrem Tutuş, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Erol Çalışkan, Fatih Özcan ve İzmit İlçe Başkan Yardımcıları ve İlçe Yöneticileri, İzmit Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları ile çok sayıda davetli katıldı.

ORGANİZASYON GLOBAL MEDYA'DAN

Güney Ailesi’nin Seka Park Sahildeki Seka Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kusursuz düğünün organizasyonunu Global Medya’nın gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bugün 09:36 TSİ - Yaşam

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