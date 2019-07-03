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İstismarı öğretmen ortaya çıkardı

Kocaeli'de küçük kıza üvey babasının yaptığı cinsel istismarı rehber öğretmen ortaya çıkardı. Soruşturmada zanlı A.A.S.'nin üvey kızının yanı sıra iki yeğenine de cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

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Olay  Gölcük ve Derince'de meydana geldi. İddiaya göre A.A.S. evlendiği kadının kızı C.K.'ya cinsel istismarda bulundu. C.K.'nın durumundan şüphelenen rehber öğretmen polise başvuruda bulundu. Yapılan soruşturmada A.A.S.'nin yeğenleri 11 yaşındaki E.N.S. ve 9 yaşındaki E.A.K.'ya da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki A.A.S. 25 Mart 2019 tarihinde tutuklanırken hakkında "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Rehber öğretmen C.Y., A.A.S.'nin üvey kızı olan C.K.'nın hareketlerinden şüphelenerek kendisiyle konuşmak istedi. Bir süre konuşmak istemeyen C.K., daha sonra görüşmeyi kabul etti. Üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu anlatan C.K., aynı durumu yeğenlerinin de yaşadığını söyledi. Çocuk İzlem Merkezinde (ÇİM) alınan ifade sonrası A.A.S.'nin iki yeğenine de cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

11 yaşındaki E.N.S.'nin şüpheli A.A.S.'nin ağabeyinin çocuğu, 9 yaşındaki E.A.K.'nın ise akrabası olduğu iddianamede yer aldı. Şüpheli A.A.S.'nin her iki mağdura yönelik değişik zamanlarda cinsel istismarda bulunduğu, suçun birden fazla kez işlendiği belirtildi.

İFADELER TUTARLI

E.N.S. ve E.A.K.'nin uzmanlar eşliğinde alınan ifadelerinin tutarlı olduğu belirtilirken, duygulanımların anlatımlarla örtüştüğü ifade edildi. Tanık ifadeleri ve öğrenci görüşme tutanakları göz önüne alındığında şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeterli delil olduğu gerekçesiyle A.A.S. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismar" suçlamasıyla dava açıldı. A.A.S. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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