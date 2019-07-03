Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler

Gölcük Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi sakinleri bu günlerde rahat uyumuyor. Bir vatandaş tarafından watsapp ihber hattımıza gönderilen görüntülerde, kanalizasyonun dereye verilmesinden dolayı oluşan kirlilik göze çarpıyor. Vatandaşın aktardığına göre, köprü çalışmasından dolayı dereye verilen kanalizasyon hem doğayı kirletiyor, hem de çirkin görüntü oluşturuyor. Rıfat Ilgaz Mahallesi sakinleri bu durumdan dolayı şikayetçi olduklarını fakat başvurdukları hiçbir yerden olumlu sonuç alamadıklarını aktardı. Mahalle halkı soruna çözüm bulunması konusunda ısrarcı olacaklarını vurguladı. Barış Yahya ÇİNÇİN