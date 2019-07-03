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Kandıra Cumhuriyet Başsavcısının tayini çıktı

2017 yılında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hacı Hüseyin Daşdemir, Ağrı'ya tayinin çıkması nedeniyle ilçeye veda ediyor

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HSYK'nın birinci adliyesinin kararnamesi sonucunda Ağrı Patnos'a atanan Kandıra Cumhuriyet Başsavıcısı Hacı Hüseyin Daşdemir veda ziyaretlerini sürdürüyor. Daşdemir son olarak ilçenin tanınmış iş insanlarından Semih Sarıçay'a veda ziyaretinde bulundu. Sarıçay, Daşdemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyip, başarı temnnisinde bulundu. 

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