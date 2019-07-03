HSYK'nın birinci adliyesinin kararnamesi sonucunda Ağrı Patnos'a atanan Kandıra Cumhuriyet Başsavıcısı Hacı Hüseyin Daşdemir veda ziyaretlerini sürdürüyor. Daşdemir son olarak ilçenin tanınmış iş insanlarından Semih Sarıçay'a veda ziyaretinde bulundu. Sarıçay, Daşdemir'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyip, başarı temnnisinde bulundu.
Bugün 10:24 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:31 TSİ
Kandıra Cumhuriyet Başsavcısının tayini çıktı
2017 yılında Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hacı Hüseyin Daşdemir, Ağrı'ya tayinin çıkması nedeniyle ilçeye veda ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz