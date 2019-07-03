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Bugün 10:31 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:08 TSİ

Emekli ve memur zammı belli oldu

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları ile belli oldu. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte emekli maaşlarıyla ilgili son gelişmeler...
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Son dakika emekli Temmuz 2019 zammı belli oldu..  emekli Temmuz 2019 arama motorunda en çok aranan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Memur ve emekli zamlı ilk maaş Ocak ayında alınmıştı. Emekli ve memur zammının ikincisi ise bu ay alınacak. Bu nedenle gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyonlar oranlarına dikildi. TÜİK her ayın 3'ünde sitesinde bu oranları yayınlıyor. Siz de Temmuz 2019 emekli zammı belli oldu mu? Son dakika emekli zammmı haberlerini merak ediyorsanız yanıtları haberimizde...

SON DAKİKA TEMMUZ 2019 EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI!

Son dakika emekli Temmuz 2019 açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da duyurdu.  SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

EMURLARA TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİ YÜZDE 5 ZAM VERİLECEK

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE’nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir.

Bugün 10:31 TSİ - Ekonomi

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