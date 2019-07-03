Bilgi Köprüsü'nde eğlenceli yaz etkinlikleri

At Biniciliği, Yüzme, Bardak Dizilim, Robotik Kodlama, İngilizce eğitimin verildiği Yaz Okulu’nda Ozes yani Okul Öncesi Zeka Eğitimi Programı da bulunmakta. Amaç, çocukların eğlenmesi, eğlenirken öğrenmesi. Konusunda uzman eğitim kadrosuyla sosyal, duygusal ve yeteneksel gelişimlerine katkı sağlayan Yaz Okulu, heyecanlı, tatlı rekabetleri de çocuklara yaşatıyor. Sosyal aktiviteler sayesinde birbirlerine saygı duymayı öğreniyorlar, aldıkları sorumlulukları yerine getirmeyi ve ekip çalışmasıyla paylaşma duygularını geliştiriyorlar..

GRUP ÇALIŞMASI



Uzman eğitim kadrosuyla Yaz Okulu devam ederken öğrencinin sosyal ve güvenilir bir ortamda katıldığı aktiviteler de yine program dahilinde. Burada da amaç değişmiyor. Pozitif bir kişilik kazandırıyor. Farklı kültürlerden çocukların grup çalışmaları ise aralarındaki farkın aşılamaz olmadığını çocuklara yaşayarak gösteriyor.