"Tüpraş çalışanlarının hak mücadelesini destekliyoruz"

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker ve Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, Yüksek Hakem Kurulu'nun Tüpraş kararını değerlendirdi. YHK'nın kararına karşılık Tüpraş işçisinin yanında olduklarını söyleyen sendika başkanları, işçilerin önemli kazanımlarının yok edildiğini savundu. Ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

TÜPRAŞ çalışanlarının toplu sözleşme ile ilgili mücadelesi son günlerde kamuoyunda sıkça yer almaktadır. Çalışanların iş verenden talepleri insani ve makuldür.

Enflasyon altında ezilmemek ve emeklerinin karşılığını istemektedirler.

İşçilerin kazanılmış haklarının işveren tarafından ellerinden alınmak istenmesine karşı emek mücadelesi vermektedirler.

Haklı bir mücadeleleri, onurlu bir duruşları vardır. Tüpraş gibi ülkemiz için çok stratejik bir kurumda çalışanların işyerlerinde huzurlu olması, çalışma barışının temin edilmesi ve çalışanların haklarının iyi olması şarttır.

Bu yüzden de TÜPRAŞ çalışanları haklıdır. Yüksek hakem kurulunun Tüpraş işçisinin yıllara dayalı elde etmiş olduğu hakları yok sayması ve çalışanları enflasyonun çok altında yüzde 6’lık bir zammı layık görmesi de meseleye nasıl yanlış ve yanlı bakıldığının bir kanıtıdır.

Hak mücadelesini veren, emeğinin ve ekmeğinin peşinde olan her çalışan Türk Sağlık Sen ve Türk Büro Sen olarak kıymetlidir. Tüpraş işçisi kazanılmış haklarının mücadelesini meşru zeminlerde yapmalıdır. “Sarı öküzü kurban vermemelidir.”

Tüpraş işçisinin yıllara dayalı kazanmış olduğu haklarını koruma noktasında vermiş olduğu onurlu mücadele aynı zamanda bir hak arama mücadelesidir de.

TÜPRAŞ işçisinin haklı ve onurlu mücadelesini destekliyoruz.

Örnek bir hak arama mücadelesi ile umut ederiz ki sorunlar çözülür ve çalışanlarileiş verenin memnun olacağı bir zeminde uzlaşma sağlanır.

Bu temennilerle evlerine helal ekmek götürmekten başka bir gayesi olmayan ve alın teri için mücadeleden zerre taviz vermeyen tüm Tüpraş çalışanlarının Allah Yardımcısı olsun. Emek ve ekmek mücadelelerini destekliyoruz.