LGS’de iş garantili okul için doğru tercih: GEBKİM MTAL

Liseye adım atmaya hazırlanan binlerce öğrenci şu sıralar Merkezi Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanlarına göre tercih yapma telaşında. Çocukların en büyük isteği iyi bir eğitim ve meslek sahibi olma imkanı sunan bir okula yerleşmek. GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı, Dilovası’na bu imkanı sağlayan bir okul kazandırdı: GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan proje okul, mezun olunca kimya sektöründe işi garanti olacak şanslı öğrencilerini bekliyor. Toplamda 120 öğrenci için açılan kontenjan, her sene giderek artacak.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KATILDI

GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı, yeni açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kamuoyuna tanıttı. Yelken Kulüp’te gerçekleştirilen tanıtım toplantısına GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın yanı sıra GEBKİM Vakfı Genel Müdürü Burak Sarıcı, GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan Çelik, GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Sebahattin Işık, İmer Özer, Eralp Erdem, Zeynep Aracı, Zümran Aracı katıldı.

EZBERLERİ BOZACAK ÖRNEK MODEL

Mesleki eğitimde ezberleri bozacak örnek bir okulu hayata geçirmek için yola çıktıklarını belirten GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Eğitim gönül işidir ve GEBKİM olarak biz gençlerimizi meslek sahibi yapmak ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için bu işe baş koyduk. Hedefimiz mesleki eğitimde ezberleri bozacak örnek bir model yaratmak. Eğitim altyapısı, deneyimli yönetici ve öğretmen kadrosu, sosyal imkanları ve laboratuvarları, staj ve burs olanakları ile her detayı titizlikle planlayıp hayata geçirdik” dedi.

HAYATA BİR SIFIR ÖNDE ATILACAKLAR

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih edecek gençlerimiz gerek mesleki donanımları,haya gerek kişisel gelişimleri ile hayata bir sıfır önde atılacaklar diyen Aracı, “Kocaeli, kimya sanayinin kümelendiği çok büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimiz daha okurken sanayi ile iç içe olacak. Okulumuzda kurulacak Ar-Ge ve Pilot Üretim Tesisinde mikro düzeyde üretim yapma ve deneyim kazanma şansını yakalayacaklar” diye konuştu.

OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Aracı, “Kocaeli’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’in yanı sıra Kocaeli genelindeki kimya ekosisteminde iş bulmakta zorlanmayacaklar. “Mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim” diye düşünmeyecekler çünkü aldıkları nitelikli eğitim ile işleri hazır olacak. Sanayici, yetişmiş eleman bulamıyor. Bu kısır döngüden çıkışın çaresi sözde, değil gerçekten nitelikli mesleki eğitimin verildiği, ‘okul-sanayi’ işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştiği bir eğitim modeli ortaya koyabilmektir.

ÜNİVERSİTEDE OLMAYAN LABORATUVARLAR

GEBKİM Vakfı olarak biz bu işe gönül verdik ve bunu sağlamak için yola çıktık diyen Aracı, “Vakfımız hiçbir masraftan kaçınmadı. Mevcut bir okul binası olmasına rağmen 5 milyon TL bina, 2 milyon TL de laboratuvarlar ve teçhizat için yatırım yaptık. Sonuçta Kocaeli’ne birçok üniversitede bile olmayan kimya laboratuvarlarına sahip bir meslek lisesi kazandırdık. Biz bunu geleceğe yatırım olarak görüyoruz, çocuklarımızı meslek sahibi yapacak ve kimya sanayimizde istihdam edeceğiz” diye konuştu.

İŞE ALIMLARDA ÖNCELİKLİ OLACAKLAR

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin arkasında eğitime gönül vermiş ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sanayiciler olduğunun altını çizen Aracı, “Öğrencilerimiz GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketlerin işe alımlarında öncelikli olacak. GEBKİM OSB ve GEBKİM Vakfı olarak gerek eğitim hayatları boyunca gerekse mezun olduktan sonra öğrencilerimizin yanlarında olacağız. Öğrenci ve ailelerimizin LGS tercihlerini yaparken GEBKİM MTAL’yi bu açıdan da değerlendirmelerini öneriyor ve güçlü bir ailenin parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

NİTELİKLİ EĞİTİM İLE İŞ GARANTİLİ

GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 milyon lira harcanarak yaptırılan ve desteklenen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; proje okul olarak 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılına hazırlanıyor. Dilovası’nde yer alan GEBKİM MTAL, bu yıl ilk kez LGS puanıyla 120 öğrenci alacak. Okulda 20 derslik, 8’i kimya ve 4’ü ise endüstriyel otomasyon olmak üzere 12 laboratuvar bulunuyor. Geleceğini ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, ambalaj gibi birçok farklı alt sektörü barındıran kimya sektöründe şekillendirmek isteyen öğrenciler, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde alacakları nitelikli eğitimle iş garantili bir meslek sahibi olma fırsatını yakalayacak.

ÖZEL BURS İLE DESTEKLENECEK

GEBKİM Vakfı, okulda bir de yurt inşa etmek için düğmeye basarken bu yıl GEBKİM MTAL’yi tercih eden ancak uzaktan gelecek öğrencilere barınma imkanı da sunulacak. Öğrencilerin yemek, servis ve okul kıyafetleri de vakıf tarafından sağlanacak. Başarılı öğrenciler GEBKİM Özel Bursu ile desteklenecek. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler, GEBKİM Vakfı tarafından verilen burs ve yurtdışında eğitim olanağından da yararlanabilecek.

STAJ İMKANI BULUNACAK

GEBKİM MTAL’de gençler eğitim gördükleri süre içinde sanayi ile iç içe olacak ve kurulacak Pilot Üretim Tesisi’nde mikro düzeyde üretim yapacaklar. Son sınıf öğrencileri haftanın üç günü GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların tesislerinde uygulamalı eğitim alma ve staj imkanı bulacak. Öğrencilere iyi bir mesleki eğitim yanında kişisel gelişim ve kariyer planlamasında destek verilecek. Okulda E-Spor takımı, yabancı dil, müzik ve görsel sanatlar laboratuvarları ile akıl oyunları ve halk oyunları kulüpleri kurulacak. GEBKİM MTAL’de 2020-2012 Eğitim ve Öğretim yılında kimyaya ek olarak Endüstri Otomasyon eğitimleri de verilmeye başlayacak. Selin BECER