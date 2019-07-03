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İzmit'te, Madımak anıldı

2 Temmuz Sivas Katliamının yıl dönümünde açıklama yapan Sivas Katliamını Anma Platformu adına konuşan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, “2 Temmuz, insanlığın vicdanıdır. Madımak Katliamını unutmadık, unutmayacağız” dedi.
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Sivas Katliamını Anma Platformu, Madımak Katliamı’na yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Belediye İş Hanı’nı önünden Sabri Yalım Parkı’na yürümek isteyen kalabalığa polis, ilk olarak izin vermedi. Daha sonrasında Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi Başkanı Birol Sağlam ile görüşen polis ekipleri, kalabalığın slogan atmadan ve pankart açmadan yürümesine izin verdi. Kısa süren gerginlik ve sözlü tartışmanın ardından grup Sabri Yalım Parkı’na yürüyerek orada basın açıklaması gerçekleştirdi.

 YOĞUN KATILIM

 Açıklamaya CHP İl Başkan Vekili Berna Çetin, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AB Eski Bakanı ve Eski Milletvekili Ali Haydar Konca, CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekci, Alevi Kültür Dernekleri Gençlik Kolları Genel Başkanı Anıl Pişkin Deniz, STK Temsilcilerive çok sayıda vatandaş katıldı.

 KATLİAMİ TEŞVİK EDİP YÖNLENDİRDİLER

Sabri Yalım’da gerçekleştirilen açıklamada konuşan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, “İnsanlık tarihine bu olayla utanç sayfalarından birini ekleyen Türkiye ne yazık ki Madımak Katliamıyla yüzleşemedi, arkasındaki karanlığı aydınlatamadı. Katliamın siyasi sorumluları, organizatörleri adaletin karşısına çıkarılmadı. Katliamın yaşandığı gün yetkililer, saatlerde gerici güruhun kalabalıklaşmasını izlediler. Daha da ötesinde teşvik edip yönlendirdiler” diye konuştu.

 2 TEMMUZ İNSANLIĞIN VİCDANIDIR

Madımak Oteli utanç müzesi yapılmalıdır diyen Sağlam, “Zaman aşımına uğratılan katliamların dosyaları yeniden açılmalı ve failler ortaya çıkarılmalıdır. Zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Diyanet işleri başkanlığı kaldırılmalıdır. Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmelidir. Alevi köylerine zorla cami yapılmasına son verilmelidir. 2 Temmuz, insanlığın vicdanıdır. İnsanlığınızla, vicdanlarınızla can olup acılarınızı paylaştığınız için Kocaeli 2 Temmuz Anma Platformu adına Sivas Katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları lanetliyor ve yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyoruz. Sivas Madımak Katliamını unutmadık, unutmayacağız” dedi. Selin BECER

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