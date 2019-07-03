Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'nın il olmasına ilişkin düşüncelerini açıkladı. Dilovası'nın stratejik bir bölgede olduğunu belirten Şayir, "Dilovası çok strateji bölge. Dilovası il olmalı. Geleceğe baktığınız zaman limanlar, Osmangazi Köprüsü, 6 tane OSB. Stratejik olarak düşündüğünüzde 20 yıl 25 yıl sonrasını düşündüğünüzde burası il olmalı" dedi.

"HAVA BURADA PİS İSE İZMİT'TE DE PİS"

Dilovası'nda çeşitli yerlerden birçok insanın yaşadığını söyleyen Şayir, "Nüfusumuz 50 bin ama gündüz burada 300 bin insan yaşıyor. İzmitli burada, İstanbullu burada. Sanayi hızlı geliştiği için hava kirleniyor. Hava bu burada pis ise İzmit'te de pis İstanbul'da da pis. Tüm karayolu ulaşımı buradan geçiyor." ifadelerini kullandı.