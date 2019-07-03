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‘’Kapanönü Çarşısı’nın problemlerini gidereceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakın, İzmit Tarihi Kapanönü Çarşısı’nı ziyaret etti, esnaflarla buluştu. Büyükakın, “Kapanönü Çarşısı’nın problemlerini gidermek için geçmişine uygun ve yakışır adımlar atacağız” dedi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit’in önemli ticari merkezlerinden tarihi Kapanönü Çarşısı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. Öğlen yemeğini de burada yiyen Başkan Büyükakın, “Kapanönü Çarşısı’nın problemlerini gidermek için geçmişine uygun ve yakışır adımlar atacağız. Kapanönü esnafımızın beklentilerine cevap vereceğiz. Özellikle çatısındaki sorunların giderilmesi için gerekli adımların atılması talimatını verdim. Teknik arkadaşlar hızlı bir şekilde inceleme ve çalışma yapacaklar” açıklamasını yaptı.

 “VAR OLAN SORUNLARA DA EL ATMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kent ekonomisinin ve ticari hayatının gelişmesi için sorumluluk almaya devam edeceklerini Kapanönü esnafıyla olan birlikteliğinde dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve Kocaeli’nin kalkınması aynı zamanda esnafıyla olacaktır. Kent ticaretinin hareketlenmesiyle yeni taleplerin doğması da normaldir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu beklentilere cevap vermek, var olan sorunlara da esnafımızla birlikte el atmak bizim görevimizdir. Özellikle esnaflarımızın Tarihi Kapanönü Çarşısı’nın geçmişine uygun bir konsepte ticari faaliyetlerini sürdürmesi, kent kimliğimize ve değerlerimize sahip çıkmanın diğer bir yoludur” dedi. İzmit Kapanönü esnaflarından Osman Kuyu’nun da ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Büyükakın, “Kentimizi ve ticari alanlarımızı halkımızla ve esnafımızla beraber güzelleştireceğiz. Tarihi Kapanönü Çarşısı da bunlardan biridir” vurgusunu yapmayı ihmal etmedi.

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