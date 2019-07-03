Görevine başlayalı henüz iki gün olmasına rağmen gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bu kez dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, aradıkları vatandaşlardan Balamir Gündoğdu'nun ismini vererek para istedi. Büyükşehir Belediyesi, konu hakkında yaptığı açıklamada bu ve bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Bugün 13:33 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
Gündoğdu'nun adını kullanarak para istediler
Dolandırıcıların, iki gün önce görevine başlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun adını kullanarak, vatandaştan para istediği öğrenildi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz