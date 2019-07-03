Gündoğdu'nun adını kullanarak para istediler

Görevine başlayalı henüz iki gün olmasına rağmen gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bu kez dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, aradıkları vatandaşlardan Balamir Gündoğdu'nun ismini vererek para istedi. Büyükşehir Belediyesi, konu hakkında yaptığı açıklamada bu ve bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.