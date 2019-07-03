MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Turgut Mahallesi’nde yapımı süren Huzurevi İnşaatıyla ilgili olarak İzmit Belediyesi’nin gerekli işlemler için 300 bin TL talep edilip, edilmediğini sormuştu. Ünlü’nün bu sorusunun ardından MHP’nin İzmit Belediye meclis üyeleri, belediye meclisine konu ile ilgili soru önergesi verdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuya hakim olmadığını ve araştırdıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğini söyledi.
ÜSLUBU KÖTÜ VE ÇİRKİN
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü eleştirerek, “Ünlü belediyeciliği bilmediğini ortaya koymuştur. Bu gibi durumlarda başkanın yetkisini kullanarak tek başına böyle bir parayı talep etme hakkı yok. Bu gibi kararlar encümen veya meclis kararlarıyla gerçekleşir. İddiası karalama ve asılsız iddiadır. Üslubu kötü ve çirkin. İddiayı ortaya atmadan önce bir araştırma yapsaydı, sonra konuşsaydı” ifadelerini kullanmıştı.
ONLARDA AT GÖZLÜĞÜ VAR
Ünlü, Sarıbay’a verdiği yanıtta, “CHP’nin ilçe başkanı Hakan Çakar ve İl Başkanı Cengiz Sarıbay benim basın açıklamamı dinlememiş. Malum gazetelerinin manşetine göre yorum yapmışlardır. Bir haber sitesinin manşetine göre MHP İl Başkanına saldırıyorlar. Bunu hiç sorgulamıyorlar. Onlarda at gözlüğü var. Bakış açıları bu. Bu yüzden siyasette de başarılı olamıyorlar. Ben kime nerede ne söyleyeceğimi bilirim” dedi.
İÇKİSİNİ YUDUMLARKEN AÇIKLAMA YAPMIŞ
Cengiz bey akşam Bodrum tatilinde içkisini yudumlarken açıklama yaptı sanırım diyen Ünlü, “Benim onlara yansıtıldığı gibi bir yorumum yok. Ben söylediklerimin arkasındayım, ben ülkücüyüm. CHP zihniyetiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Huzurevi konusunu gündeme taşıdım. Bu amme hizmetidir. İlla bir bedel ödenmeli fakat iş huzurevi sakinlerini ziyaret ederek şov yapmak değil sorunu çözmektir. Huzurevi inşaatı yapılacak” ifadeleriyle sonlandırdı. Selin BECER
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Yorumlar
(5 )
Emre Meşe - o kadar boş ve gerekisz bir kişisin ki nereye çamur atacağını şaşırdın
Rıza Karcan - Kendisi içmese ne olur ki? Bir kez, çarşıda yürürken karşılaştık başka da tanımam, görmüşlüğüm yoktur. Yanındaki ile hararetli konuşmasında bayanları bile dikkate almaksızın bir ağız dolu küfrünü kendim duydum. İçki kişinin kendisini bağlar ama ahlaksızlık tüm toplumu.
Firat - He he Öcalan'ı bekliyoruz..Osman Öcalan yorumunu içki içiyor . Cengiz bey MHP icmiyormu..
Murat Usta - Bıkmadınız mı insanların ne yediğini ne içtiğini merak etmekten..
Siz kendinize bakın. Her türlü rezalet siz de, her türlü haftalık siz de.. Merak ettiğiniz içkiyi bile CHP'lilerden fazla içersiniz.. Sonra herkesten fazla konuşursunuz..
Murat - ne yediği ne içtiği ben hiç ilgilendirmez ama şöyle güzel bir atasözü vardır arkadaşını söyle senin kim olduğu söyleyeyim
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