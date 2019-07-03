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Arapça tabelelar kalkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Arapça tabelalar Türkçeye çevrilecek" sözlerinin ardından Kilis'teki 531 adet Arapça tabela kaldırıldı ve Türkçeye çevrildi. Uygulamanın tüm illerde yapılması planlanıyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin ardından Arapça tabelaların tüm illerde Türkçeye çevrilmesi gündeme gelmişti. Kocaeli'de de bazı bölgelerde Arapça tabelaların fazla olduğu biliniyor. Eğer bakan Soylu'nun sözleri yasalaşırsa, Kocaeli'de de Arapça tabela kalmayacak. Kilis'teki tabelalar konusunda Suriyeli kanaat önderleri ve esnaf temsilcileriyle toplantı yapıldı. Toplantıda her tabelanın yüzde 75'lik bölümünde Türkçe, yüzde 25'lik bölümünde Arapça ifadelerin yer alması kararlaştırılarak Suriyeli esnafa duyuruldu. Bugüne kadar 531 Suriyeli esnafın Arapça yazılı tabelası Türkçesiyle değiştirildi. Kilis’te başlatılan uygulamanın tüm ülkeye yayılması için çalışmalar sürüyor. Altı ay içinde ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar yerini Türkçe yazılı tabelalara bırakması bekleniyor. İşletme sahipleri bu tabelaların altına küçük bir yazıyla Arapça yazı yazabilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçen günlerde yaptığı açıklamada, altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceklerini söylemişti. Soylu, "Kilis’te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak" demişti.

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Yorumlar

(2)
02

izmitli - VERGİ LEVHASI YABANCI MENŞEİLİ OLANLAR HARİÇ TÜM TABELELAR AMNACA İNGİLİZCE FRANSIZCA ARAPÇA RUSCA NE OLURSA OLSUN HEPSİ TÜRKÇE OLMALIDIR BURASI TÜRKİYE VE BİZİM KURALLARIMIZA UYMALILAR

Yanıtla . 0Beğen 03 Temmuz 16:37
01

Düşünelim - İngilizce olanların da kaldırılması gerekmez mi? İngilizce duvar yazılarını dahi yazanlara ceza gelse iyi olmaz mı?

Yanıtla . 2Beğen 03 Temmuz 15:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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