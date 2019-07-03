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FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Kentte FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dershane olarak kullanılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla 6 adrese operasyon düzenlendi.  Dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslerde, yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.  Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

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