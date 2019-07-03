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Akrabasını öldüren şahsa müebbet

Kocaeli’de 2018 yılında 26 yaşındaki akrabasını eşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla öldürerek ormanlık alana cesedini gömen şahıs, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı, maktülün ailesine 280 bin TL kan parası verdiğini iddia ederek tahliyesini istedi.
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 2018 yılında kaybolan ve 3 gün sonra 3 kurşunla öldürülüp ormanlık alana gömülmüş halde bulunan Yusuf Acar(26)’ın katil zanlısı akrabası Şehmus Acar’a tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şehmuz Acar, taraf avukatları ve mağdur yakınları katıldı. Mağdur avukatı sanık hakkında başka bir cinayet dosyasının daha olduğunu, sanığın cinayet işini meslek haline getirdiğini belirterek sanığa indirim hükümleri uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini talep ettiler.

“Haksız tahrik hükümleri uygulansın”

Şehmuz Acar’ın avukatı olay hakkında bilgi vermesinin ardından yaptığı savunmada olayın tasarlayarak adam öldürme olmadığını, ani gelişen bir olay olduğunu belirti. Ayrıca Şehmuz Acar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini de belirten avukat, “Şehmuz Acar’ın 280 bin TL verdiği para karşısında olay anında 20 bin TL’yi gasp etme iddiası açıkça mağduriyet teşkil etmektedir. Haksız tahrik hükümlerinin kurulmasına, Şehmuz Acar’ın beraat etmesini talep ediyoruz” diye konuştu

“280 bin TL kan parası ödedim, tahliyemi istiyorum”

Mahkemede son kez söz alan Şehmuz Acar ise geçmiş savunmalarını tekrar ederek, “Abilerim vasıtasıyla mağdurun ailesine 280 bin TL kan parası ödedim. Başka diyeceğim bir şey yoktur, tahliyemi istiyorum. Takdir mahkemenindir” dedi.

Katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, herhangi bir indirim uygulanmadan sanık Şehmuz Acar hakkında amcasının oğlu Yusuf Acar’ı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yağma olayı nedeniyle 12 yıl hapis cezası ve suçta kullandığı tabanca nedeniyle ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 bin 600 TL para cezasının verilmesine hükmetti.

Katilin öldürdüğü gençle son kez çay içtiği görüntüler kamerada

Öte yandan zanlı Şehmuz Acar ile maktul Yusuf Acar’ın bir cami bahçesinde çay içtikten sonra, merdivenlerden birlikte inmeleri ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında otomobilin içinde bulunan ikili cinayet mahalline gidiyor, görüntülerden dakikalar sonra Yusuf Acar, Şehmuz Acar tarafından silahla vurularak öldürülüyor.

Olayın geçmişi

2018 yılında kaybolan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Yusuf Acar’ın ailesi, en son amcasının oğlu ile birlikte olduğunu öne sürmesi üzerine soruşturma başlatılmış, Şehmuz Acar polis ekiplerince gözaltına almıştı. Şehmuz Acar emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etmiş, eşine cinsel istismar bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğü Yusuf Acar’ı Körfez Kalburcu Köyü’nde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etmişti. İtirafın ardından belirtilen alanda arama yapan polis ekipleri, kayıp Acar’ın cesedini ormanlık alana gömülü olarak bulunmuş, Şehmuz Acar ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün 15:04 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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