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Yalçınöz'den Çakar'a sert gönderme

MHP İzmit İlçe Başkanı Ayhan Yalçınöz, CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi

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MHP İzmit İlçe Başkanı Ayhan Yalçınöz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar'ın MHP il Başkanı Aydın Ünlü hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Çakar'a, "Bitiniz kanlanmış galiba" diyen Yalçınöz, "Sayın Çakar, belli ki bitiniz kanlanmaya başlamış. Bazı büyükşehirleri ve İzmitimizi kimlerle gizli ittifaklar ve pazarlıklar yaparak kazandığınız ortada. Bu pazarlıklar sonucu hangi tavizleri verdiğinizi ve hangi kadroları kimlere peşkeş çekeceğinizi göreceğiz. Sıkı
takipteyiz. MHP’li üyelerimizle belediye meclisindeyiz. Ensenizdeyiz. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin üstün siyaset mühendisliğinin eseri olan ve 15 Temmuz’ların tekrar yaşanmaması için ve lider ülke Türkiye vizyonu için tesis edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonucunda oluşan ittifaklar sayesinde hayal bile edemeyeceğiniz belediyeleri kazandınız. Tabii ki teşekkür beklemiyoruz ama biraz insaf ve edep sahibi olsaydınız en azından MHP İl Başkanına laf yetiştirmekten hicap duyardınız" ifadelerini kullandı. Yalçınöz, açıklamalarına şu şekilde devam etti; 

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR"

"AK Parti'nin MHP’ye iş sahası yaratıp yaratmaması konusu tamamen Cumhur İttifakının kendi iç meselesidir. Biz “Beka” derken sizler gibi kadro pazarlıkları yapmadık. Kişi kendinden bilir işi. Devlet aklının yeri ve zamanı geldiğinde ehliyet ve liyakatlı ülkücü kadrolara yer vereceğinden şüphemiz yoktur. Seçim öncesi Kandilden medet umduğumuz ise kocaman bir safsatadır, hezeyandır. Seçim öncesi İmralı, Kandil ve HDP arasındaki fikir ayrılığından bahsetmiş olmayı “yılana sarılmak” olarak açıklamak yılan gibi sinsi ve kıvrak olmayı gerektirir."

“CEVAP BEKLEMİYORUM”

"Daha dün grup toplantısında sizin genel başkanınız Kılıçdaroğlu’nun katil Demirtaş’ın neden içeride olduğunu sorgulaması yapılmış olan kirli pazarlıkların gereği değilse nedir? Bundan sonra size siyasi hiyerarşi ve üslup konusunda uyarma gereği hissetmeyeceğimi umuyorum. Gereksiz gerginlikler üretmek yerine İzmit için belediye imkânlarını da kullanarak iş, aş ve hizmet üretmeye odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bu polemiği daha fazla uzatmak niyetinde değilim. Cevap beklemiyorum."

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