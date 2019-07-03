İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bir yardımcısı daha belli oldu. Hürriyet, üçüncü başkan yardımcısını Belediyenin içinden belirledi. Hürriyet'in, İzmit Belediyes'inde Planlama Birim Sorumlusu olan Cem Güler’ i başkan yardımcısı olarak atadığı öğrenildi. Selin BECER
Bugün 15:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:25 TSİ
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
İzmit Belediye Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, üçüncü başkan yardımcısını belirledi. İzmit Belediyesinde Planlama Birim Sorumlusu olan Cem Güler, başkan yardımcısı olarak atandı
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Yorumlar
(1 )
Elmas - CEM GÜLER VE BELEDİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN. CEM BEY ÇALIŞKAN VE DÜRÜST BİR İNSANDIR. BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM. BAŞARILAR SİZİNLE OLSUN CEM BEY :)
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