İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bir yardımcısı daha belli oldu. Hürriyet, üçüncü başkan yardımcısını Belediyenin içinden belirledi. Hürriyet'in, İzmit Belediyes'inde Planlama Birim Sorumlusu olan Cem Güler’ i başkan yardımcısı olarak atadığı öğrenildi. Selin BECER