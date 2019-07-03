CHP'li Oral'dan Ünlü'ye cevap

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yönelik sözlerine bir cevap da, CHP İl Başkan Yardımcısı Seda Oral'dan geldi. Oral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İftira ve karalama kampanyası üzerinden siyaset üretmekse sizin alışkanlığınız olmuş. Anlatacak icraatlarınız kalmayınca iftiraların büyüklüğü de artıyor. Ayıptır, günahtır...Yolsuzluk yapmak da günah, devlet malını israf etmek de... Aydın bey siz de bilirsiniz herhalde bunların en önemlisi kul hakkı yememektir. Büyükşehir'in yıllardır tüm kaynaklarının yandaş ve akrabaların şirketlerine, dernek ve vakıflara akıtılmasına sesiniz neden çıkamıyor? Ya da ihale yerine doğrudan teminlere, mesela cemaat ve derneklere ücretsiz bina tahsisine, hazineye olan milyarlarca borç anapara ve faizlerine mesela? Hadi hukuk ve hakkaniyet duygunuz yok. Bari bir vicdan yoklaması yapın...! Bir öyle bir böyle, yandaş olmak da zor iş! Ahlaklı ve halk yararına siyaset mümkün! Davasını haklı gören kısa ve net yazar. Haksız gören ise başlar masal anlatmaya" ifadelerini kullandı.