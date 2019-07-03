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Ahbaplılar çöp topladı

Ahbap Kocaeli gönüllüleri, İzmit’te ve Gebze'de çevre duyarlılığına yönelik farkındalık yaratmak amacı ile 'Kirletme, temizle' sloganıyla, İzmit sahil ve Gebze'de eş zamanlı olarak çöp toplama etkinliği düzenledi
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Türkiye’de neredeyse hemen hemen her ilde faaliyet gösteren Ahbap Platformu, tüm Türkiye genelinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türkiye genelinde koordine olan Ahbaplar, ‘Kirletme, temizle’ sloganı ile kendi şehirlerinde daha önce belirledikleri bir bölgeyi çöplerden arındırdı. Etkinliğe Kocaeli Ahbap gönüllüleri de katıldı.

KİRLETME TEMİZLE

Türkiye’nin en büyük temizlik harekâtı olarak görülen ‘Kirletme, temizle” etkinliğini değerlendiren Ahbap Platformu’nun Kocaeli gönüllüleri ise İzmit sahil ve Gebze Çağdaşkent Mesire Alanı’nı temizledi. Çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturmak isteyen üyeler temizlik sonrası sosyal medya hesaplarından ‘#KirletmeTemizle’ etiketiyle fotoğraflar paylaştı.

İZMİT SAHİLDEN ÇOKÇA ÇÖP ÇIKTI

Ahbap gönüllülerinin etkinlik çerçevesinde temizlediği İzmit Sahil kesiminde, gönüllüler tarafından yaklaşık 20 torba çöp çıkartıldı. Gönüllüler tarafından toplanan çöplerin; genelde midye kabuğu, plastik bardak, cam şişe ve plastik atık olduğu görüldü. Gönüllüler söz konusu atıkların doğada çözünmesinin uzun yıllar alacağını vatandaşlara hatırlatarak, vatandaşlardan çevre konusunda biraz daha dikkatli olmaları telkininde bulundu.

VATANDAŞLAR HAYRAN KALDI

Ahbap gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, o sırada İzmit Sahilde olan vatandaşlar da gönüllülere çevre için yaptıkları çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Kocaeli Ahbapları etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

TÜM TÜRKİYE İLE EŞ ZAMANLI

Etkinlik sonrasında kısa bir açıklama yapan Kocaeli Ahbap Çevre Grubu Başkanı Ali Paçacıoğlu açıklamasında: "Daha önce de yapmış olduğumuz #KirletmeTemizle etkinliğinin bu seferki ayağını tüm Türkiye’deki Ahbaplarımız ile eş zamanlı gerçekleştirdik. Tamamıyla  gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle kendi ellerimizle kirlettiğimiz çevreyi yine kendi ellerimizle temizleyip bir farkındalık oluşturduğumuzu umuyorum.

İYİ Kİ AHBAP

Zira etkinlik esnasında ben ve Ahbap gönüllüsü arkadaşlarımın çevredeki insanlardan aldığı tepkiler çok olumluydu.  Hatta etkinlik esnasında birçok insan da bizlere eşlik etti. Böylesine muhteşem insanlarla bu güzel grubun içinde olmak ve başkanlığını yürütmek kendi adıma gurur verici. İyi ki Ahbap" ifadelerini kullandı.

Bugün 16:01 TSİ - Yaşam

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