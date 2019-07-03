Haziran ayı TÜFE oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyat Endeksi’nin haziran ayına ilişkin verilerini paylaştı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Haziran ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,30 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,03 olarak artış gerçekleştirdi” bilgisine yer verildi. Yine kurumdan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, yüzde 0,30 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 6. istatistiki bölge olmuştur”

DOMATES FİYATLARI DÜŞTÜ

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 42,18 ile Kivi olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -40,87 ile Domates olmuştur.