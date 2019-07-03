BAŞKAN YARDIMCISI 3 OLDU

İzmit Belediyesinde daha önceden Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut başkan yardımcılıkları görevine getirilmişti. Cem Gülerin de göreve getirilmesiyle İzmit Belediyesindeki başkan yardımcısı sayısı 3 oldu.

SORUMLU OLDUKLAIR MÜDÜRLÜKLER

1970 doğumlu Cem Güler 1994 yılından beri belediyede çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Gülerin sorumlu olduğu müdürlükler:

İnsan Kaynakları

Fen İşleri

Etüt Proje

Park Bahçeler

Ruhsat Denetim

Kırsal Hizmetler

Yapı Kontrol

Emlak İstimlak

Spor

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Ulaşım Hizmeti Müdürlüğü.

DİLEK YALÇI'NIN SORUMLU OLDUĞU MÜDÜRLÜKLER

Mali Hizmetler

Temizlik İşler

Çevre Koruma

Zabıta Destek Hizmetleri

Yazı İşleri

Kültür İşletme İştirakler

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlükleri

BULUT'A BAĞLI MÜDÜRLÜKLER

İmar ve Şehircilik Bilgi İşlem ile Muhtarlık İşleri. Hukuk İşleri Özel Kalem ve Teftiş Kurulu ise direkt Başkan Fatma Kaplan Hürriyete bağlı olarak görev yapacaklar.