BAŞKAN YARDIMCISI 3 OLDU
İzmit Belediyesinde daha önceden Dilek Yalçın ve Nurettin Bulut başkan yardımcılıkları görevine getirilmişti. Cem Gülerin de göreve getirilmesiyle İzmit Belediyesindeki başkan yardımcısı sayısı 3 oldu.
SORUMLU OLDUKLAIR MÜDÜRLÜKLER
1970 doğumlu Cem Güler 1994 yılından beri belediyede çalışıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Gülerin sorumlu olduğu müdürlükler:
İnsan Kaynakları
Fen İşleri
Etüt Proje
Park Bahçeler
Ruhsat Denetim
Kırsal Hizmetler
Yapı Kontrol
Emlak İstimlak
Spor
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Ulaşım Hizmeti Müdürlüğü.
DİLEK YALÇI'NIN SORUMLU OLDUĞU MÜDÜRLÜKLER
Mali Hizmetler
Temizlik İşler
Çevre Koruma
Zabıta Destek Hizmetleri
Yazı İşleri
Kültür İşletme İştirakler
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlükleri
BULUT'A BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
İmar ve Şehircilik Bilgi İşlem ile Muhtarlık İşleri. Hukuk İşleri Özel Kalem ve Teftiş Kurulu ise direkt Başkan Fatma Kaplan Hürriyete bağlı olarak görev yapacaklar.
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Yorumlar
(1 )
Murt - Belediye secimden once tamamen liyakat ile gerekli departmanlara alim yapsalarda bizde basvursak artik.
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