İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan 400 mm çapındaki içmesuyu çelik boru hattında deplase çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında İzmit İlçesine bağlı Karabaş Mahallesi (D-100 karayolu altı), Kemalpaşa Mahallesi (D-100 karayolu altı), Körfez ve Sanayi Mahalleleri’nin tamamı ile Vezirçiftliği Mahallesinin bir kısmına, 3 Temmuz Çarşamba (bugün) saat: 23.00 ile 4 Temmuz Perşembe günü saat:08.00 saatleri arasında olmak üzere 9 saat süre ile su verilemeyecek. Belirtilen bölgelerde bulunan abonelerin yapılacak olan su kesintisinden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.