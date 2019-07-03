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İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı

İSU bugün başlayacak ve yarına kadar sürecek olacak su kesintileri için İzmitlileri uyardı. Vatandaşların tedbir almasını önerdi

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İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan 400 mm çapındaki içmesuyu çelik boru hattında deplase çalışması yapılacak.  Çalışma kapsamında İzmit İlçesine bağlı Karabaş Mahallesi (D-100 karayolu altı), Kemalpaşa Mahallesi (D-100 karayolu altı), Körfez ve Sanayi Mahalleleri’nin tamamı ile Vezirçiftliği Mahallesinin bir kısmına, 3 Temmuz Çarşamba (bugün) saat: 23.00 ile 4 Temmuz Perşembe günü saat:08.00 saatleri arasında olmak üzere 9 saat süre ile su verilemeyecek.  Belirtilen bölgelerde bulunan abonelerin yapılacak olan su kesintisinden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. 

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