İmamoğlu'na Demirtaş sorusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından bugün de sabah saatlerin önce Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na, ardından da İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu öğlen saatlerinde ise, HDP İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

İYİ PARTİ VE SAADET PARTİSİNE ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'yle başladığı parti ziyaretlerine Saadet Partisi ve İYİ Parti ile devam etti. İlk olarak Saadet Partisi'nin Cevizlibağ'daki İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İmamoğlu'na, İl Başkanı Abdullah Sevim'in İstanbul dışında olması nedeniyle, İl Başkan yardımcısı Bülent Kaya ev sahipliği yaptı. Bir süre baş başa görüşen İmamoğlu ve Kaya, daha sonra kameraların karşısına geçti.

''YENİ DÖNEMİN FELSEFESİNİ ANLATACAĞIZ''

İlk sözü alan İmamoğlu, bütün siyasi partilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, ''Yeni dönemin felsefesini anlatacağız'' dedi. İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu dönemde siyaset üstü bir belediyeciliği siyasileri işin içine katarak, toplumu kucaklama noktasındaki tavrımızı hem göstermek hem de hissettirmek adına nasıl iş birliği yapacağımızı paylaştık. Mutlaka bizim siyasi partiler masamız olacak. Bu daimi masamız, bizim her zaman sürecimizin içende var olan, denetleyen, önerilerde bulunan, eleştirilerde bulunan bir mekanizmayı teşkil edecek. Bu oluşum elbette siyasi partilerin verileriyle netleşecek. Bu demokrasinin belki de ilk noktasını oluşturan yerel yönetimlerde toplumun soluklanması toplumun sadece çıkarının sahadaki iş ve işlemlerinin takip edildiği, gerçek yaşamın destekleyen bir anlayışla hareket edilmesi dönük bir anlayışı hakim kılmak istiyoruz. Bu nokta da siyasi partilerin varlığı bizi çok rahatlatacak.

''BU GÖRÜŞMELER İSTANBUL'UN LEHİNE OLACAKTIR''

''Bir belediye başkanı seçildiği an itibariyle gerçekten siyaset üstü partiler üstü davranmak zorundadır'' diyen İmamoğlu, ''Ben, bunu ruhumda hissediyorum. Elbette insanız. Zaman içerisinde bu unutulabilir. İhmal edilebilir. İhmal edilmemesi için onun sürdürülebilir bir hale gelmesi için böyle bir mekanizmanın varlığı çok değerli. Bir partinin belediye de meclis üyesinin olması ya da olmamasına bakmaksızın siyasi partilerle bu değerli masayı kuracağız ve beraber çalışacağız. Zaman içerisinde bu ziyaretlerden sonra elbette taahhütlerimiz olacak. İnşallah siyasi partilerimizin katkısıyla bu düzeni koordine edeceğiz. Bu İstanbul'un lehine olacaktır. Hatta Türkiye'deki tüm yerel yönetimlerin lehine olacaktır. Hatta bir ileri gideyim. Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük katkı sunacaktır. Özellikle Saadet Partisi'nin demokrasiye katkı anlamındaki özgün tavırlarını gerçekten bir vatandaş olarak takdirle izlemekteyim. Bir belediye başkanı ya da bir siyasi kimlik olarak değil. Bu bağlamda Türkiye'nin demokrasi yaşamına bakışları ve ortaya koydukları refleksleri gerçekten Türkiye'nin lehine attıkları adımlardan dolayı bir siyasi parti duruşu olarak da kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Hem buradaki yönetime hem de kıymetli Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na adına bunu burada ifade etmeyi kendime vazife edinmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

KAYA: ''YAPICI MUHALEFET YAPACAĞIZ''

Saadet Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Kaya da İmamoğlu'na nazik ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ''İBB Başkanlığı'nın kendisine ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını ve hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Gerçekten İstanbul kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavgadan yorulan bir kent. Artık huzura ihtiyacı var. İnşallah kıymetli başkanımız İstanbul'un huzura kavuşmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Siyasi partilere göstermiş olduğu bu nezaketinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz, her zaman hayırlı ilerde destekçisi, yanlış olduğunu düşündüğümüz işlerde de kendisine tavsiyelerde bulunan ve o yanlışları düzelten bir yapıcı muhalefet içerisinde olacağız. Biz, İstanbul'un partiler üstü yönetilmesine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Kıymetli Başkanımızın şimdiye kadar göstermiş olduğu tavır ve davranışların da buna dair çok ciddi müjdeler barındırdığını düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz'' diye konuştu. Kaya, İmamoğlu'na, temsili bir İstanbul mührü hediye etti. Bunun üzerine İmamoğlu, ''Bir arkadaşım, '2 mazbata aldın 10 yıl garanti' demişti bana'' diyerek espri yaptı. İmamoğlu da İSMEK'li kadınların el emeği İstanbul betimlemesi seramiği Kaya'ya takdim etti.

''BU YENİ ANLAYIŞ FAYDA VERECEKTİR''

İmamoğlu, Saadet Partisi'nin ardından Merter'deki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. İmamoğlu'nu burada İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu karşıladı. Basın mensuplarına görüntü veren ikili, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İmamoğlu ve Kavuncu, görüşmelerinin ardında kameraların karşına geçti. İmamoğlu, İYİ Parti'nin ittifak sürecindeki katkılarından dolayı Kavuncu'ya teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gerçekten olağanüstü uyumlu ve seçimde, 'Kazanmak için her şey mubahtır' demeden toplum lehine iş birliğimiz gerçekleşmiştir. Bunun oluşmasında bize yön veren ve katkı sunan çok değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkürümü bu vesileyle aktarıyorum. Bu tarihe geçen hem İstanbul seçimi, hem 31 Mart hem 23 Haziran süreci her iki siyasi partinin büyük bir siyasi başarısıdır. Elbette bu yeni sürecin vaat ettiğimiz gibi partiler üstü olması ve belediye başkanlığına partizanlığın sokulmaması, tümüyle halka hizmetle bütünleşmesi için tüm siyasi partilerin içinde olduğu bir masanın kurulması ve tüm siyasi partilerin eleştirileri, önerileri bizim tarafımızdan dinlenerek dikkate alınarak bir sürecin yönetilmesine yönelik bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Göreceksiniz ilk defa uygulanan bu yeni anlayış çok fayda verecektir. Düşünün ki İstanbul'daki her bireyin kendini bulduğu bir siyasi parti, İBB ile gündemi konuşan, sokakta gördüğü eksiklikleri ileten, takip eden, sorgulayan, öneride bulunan bir süreçle, sadece mecliste üyesi bulunan partiler değil, bütün partilerin tümüyle aktif bir süreçte olması demokrasi sürecine ciddi bir katkı sunacaktır. Bunu başlatacağız. Bu bağlamdaki fikrimi hem İyi Parti İl Başkanımıza içerde ilettim. Burada bir kez daha sizlerin huzurunda belirtmiş olayım. İnşallah böyle bir süreç İstanbul halkına hizmette eşitlikçi, katılımcılığı destekleyen, aynı zamanda şeffaflığı ispat eden bir yöntemle başlatılmış olacak. Hızlıca başlatacağız. İBB Başkanı olarak, kurumsal ve devlet geleneği adına ilk vali bey ve ordu komutanından sonra siyasi partileri gezerek, biz Türkiye'nin siyasal anlamda da nefes alacağı bir şehir var etmek istiyoruz. Bu bağlamda bizi kabul eden ve bugüne kadarki uyumlu iş birliğiyle bizimle beraber çok güzel işlere imza atan İyi Partimizin İl Başkanına ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Umuyorum İstanbul'a hizmet etmek noktasında çok güzel ve başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz.''

KAVUNCU: ''HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ''

Kavuncu da görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: ''Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamak bizim için çok anlamlı. Bir ittifakın sonucu olarak bugün bu başarıya hep birlikte varmış olduk. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Millet İttifakı daha sonra tümüyle İstanbul İttifakına da dönüşüyor. Kampanya sürecinde teşkilatımız elinden gelen desteği nasıl verdiyse bundan sonraki süreçte de sizin de ifade ettiğiniz şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Şahsım, İstanbul İl Teşkilatım ve partim adına, iyinin, güzelin ve doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da yaşayan bir vatandan olarak, İBB Başkanı olarak sizden beklentimiz İstanbul'un daha yeşil, daha yaşanabilir, problemlerin daha az olduğu, kültürün, sanatın, sporun başkenti olduğu bir hale kavuşmasıdır. Bu anlamda da size her türlü desteği vermeye hazırız. Biz sadece yapılan ittifaktan ötürü değil, teşkilatımız olarak sizi çok sevdik. İttifakın bir sonucu olarak canı gönülden destek verdik, ama o sevginin vermiş olduğu çabanın daha fazla olmasına son derece katkısı oldu. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah arzu ettiğimiz İstanbul'a da sizin başkanlığınızda en kısa sürede kavuşuruz.''

Konuşmaların ve hediye takdimlerinin ardından İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını şu şekilde yanıtladı:

"AK Parti ve MHP'den bir geri dönüş oldu mu?

- MHP'den henüz bir geri dönüş almadık, bekliyoruz. İl başkanının şehir dışında olduğuna dair bir bilgi paylaşıldı. AK Parti'den, akşam üstüne doğru sadece belediye başkanlarıyla ziyaretimize gelmek istedikleri noktasında bir geri dönüş geldi bize. Pazartesi için bir randevu verdik. Belediye başkanlarının bizi ziyareti, elbette bizi çok mutlu eder. Başımızın üzerinde yerleri var. Kaldı ki bir arada çalışacağız. Ama tabii bizim talebimiz başka bir talep. Onla bağlantılı olduğunu söylemiyorum, ki düşünmüyorum da ama böyle bir gelişme olduğunu sizinle paylaşmış olayım. Dilerim ve isterim ki, AK Parti, siyasi parti olarak, il merkezinde bizimle buluşmayı, aynı zamanda siyasetin dilinin, tavrının, tarzının değişmesine dair toplumun talebinin karşılığı olarak cevap vermiş olurlar. Bunu bir tek ben beklemiyorum, 16 milyon İstanbullu AK Parti'den bekliyor. Bu bir normalleşmedir, buluşmadır, uzlaşmadır, toplum lehine her zaman el sıkışabilmenin bir göstergesidir.

12 Temmuz'daki Anıtkabir ziyaretiniz vardı tüm belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte. Pazartesi günkü toplantıda mı dile gelecek bu konu?

- Bu kararımızı verdik. Anıtkabir Komutanlığı ile de paylaştık. Bir devlet töreni statüsünde, vatandaşlarımızın olmadığı bir zaman diliminde, sabah erken saatlerde, İBB'nin bir kurumsal ziyareti olarak, benimle beraber belediye meclis üyelerimiz ve İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanları, ki aynı zamanda onlar da İBB Meclis üyesi, bir ziyaret ederek Anıtkabir'de, Atamız'ın huzuruna çıkacağız. Çelenk töreni olacak. Törenin takvimini ve zamanlamasını, yazılı bir şekilde siyasi partilere, meclis üyelerine ve belediye başkanlıklarına bildirdik. Geri dönüşleri alıyoruz. Bu hafta sonuna kadar geri dönülmesi noktasında da bir takvim belirledik. Aynı zamanda, Pazartesi günü mecliste de sözlü olarak dile getireceğim. Umuyorum hep birlikte, belki ilk defa, özellikle son 30 yıldır ilk defa, İBB olarak göreve başlamanın vermiş olduğu bir takvim başı itibariyle güzel bir ziyaret yaparak, milletimizin devlet geleneğinin bir parçası olan bu süreci yârine getirmiş oluruz. Atamızın huzurunda, dualarımızla, silah arkadaşlarıyla beraber minnet duygularımızı dile getirmiş oluruz. Kendilerinden cevap bekliyoruz."

İMAMOĞLU’NA KIŞANAK’IN KİTABI HEDİYE EDİLDİ

İmamoğlu, HDP İstanbul İl eş başkanları, Esengül Demir ve Cengiz Çiçek ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda İmamoğlu, HDP heyetine İstanbul temalı seramik hediye ederken, eş başkanlar da İBB Başkanı'na ünlü yazar Amin Maalouf'un ''Ölümcül Kimlikler'', Murray Bookchin'in ''Kentsiz Kentleşme'' ve cezaevinde bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın ''Kürt Siyasetinin Mor Rengi'' isimli kitapları ile HDP Kadın Meclisi'nin hazırladığı ''Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetimlerin Gaspı Kayyım Raporu'' adlı çalışmayı takdim etti.

DEMİRTAŞ SORUSUNA EREN ERDEM'Lİ YANIT

İmamoğlu'na, ''Seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz'' sorusu yöneltildi. İmamoğlu bu soruya, ''Sayın Demirtaş'a ben, 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkürümü etmiştim. Bu tutum ve davranışlar, elbette bizim için çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Daha dün değil evvelsi gün, bir Ergenekon süreci yaşandı ve bu süreçte intihar edenler olduğunu biliyoruz. O süreçte hayatlarını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamların ailelerin değiştiğini biliyoruz. Hukuka aykırı düzenin insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir ki? Hiç kimse kabul edemez. Vicdana hukuka adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste: Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu mesela? Onun gibi başka vekiller var gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun. Değilse bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılansınlar. Bu kadar net ve basit bir talep. Bu bağlamda umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum'' yanıtını verdi.

EŞ BAŞKAN DEMİR: ''İSTANBUL HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKTIK''

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Demir de İmamoğlu'na, nazik davetinden dolayı teşekkür ederek, ''Türkiye'de bir ilk olması bakımından çok önemli bir ziyaretti'' dedi. 31 Mart seçimlerinin iptali ile demokratik Türkiye talebinin ortaya çıktığını belirten Demir, ''HDP de bu süreçte Türkiye'de demokrasinin inşa edilebilmesi için toplumda kutuplaşmanın karşısında duran bir pozisyonda yer almıştır. İstanbul'da 6 Mayıs'ta yapılan darbeye karşı tutumumuz son derece net olmuştur. Halkımız, bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında Sayın İmamoğlu'nu desteklemiştir. İstanbul halkının iradesine sahip çıkmıştır. Sayın İmamoğlu, İstanbul'da yaşayan tüm kimlikleri kapsayan ve hizmeti ortaklaştıran, yurttaşın taleplerini esas alan bir belediyecilik anlayışını hedeflediğini esas aldığını gösteriyor. Hak gaspı konusunda İstanbul'da gösterdiğimiz tutumu, Türkiye'nin her yerinde açık bir şekilde gösterdiğimizi beyan etmek istiyoruz. Diyadin Belediye eş başkanlarımıza yapılan saldırıyı da buradan kınamak istiyoruz'' diye konuştu. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında HDP binasından ayrıldı.

