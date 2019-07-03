İzmit'te elektrik kesintileri olacak

Günlerdir planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintilerinin yaşandığı İzmit’teki

pek çok muhit, kesintilerden yarın da nasibini alacak. İzmit’in merkezi noktadaki

mahallelerinde de elektrik kesintileri olacak ve bu kesintilerin büyük bir kısmı 8 saat

boyunca sürecek. İzmit, Körfez, Başiskele ve Dilovası’nda yaşanacak elektrik kesintileri

şöyle:

İzmit

09.00-17.00 saatleri arası

28 Mah. , Akım Sk. Altın Sk. Atalay Sk. Badem Sk. Bağlar Yokuşu Sk. Devebağırtan Sk.

Doruklar Sk. Meryem Sk. Nigar Sk. Sinan Yokuşu Sk. Tepeüstü Sk. Türbe Bayırı Sk.

Şirinlik Sk. Altınkent Mah. , Dereli Sk. Döngel Mah. , Kartalkaya Cd. Erenler Mah. ,

16:59 03 Temmuz 2019

SEDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesinti

listesini yayımladı. Buna göre yarın İzmit başta olmak üzere 4 ilçede

kapsamlı, 8 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak



Akşemsettin Sk. Atalay Sk. Ayşegül Sk. Aşkın Sk. Bengü Sk. Bilgi Sk. Cemre Sk.

Devebağırtan Sk. Dikmen Sk. Eray Sk. Erenler Sk. Gazanfer Bilge Bulvar Gazeteci Kazım

Ertek Cd. Günaydınlık Sk. Kadırga Sk. Kamer Sk. Kanlıbağ Sk. Keskin Sk. Kevser Sk.

Kuzgun Sk. Mücahit Sk. Nihan Sk. Nilüfer Sk. Reşadiye Sk. Saraçoğlu Sk. Sinan Yokuşu

Sk. Taşocağı Sk. Tepeüstü Sk. Yankılı Sk. Yaşam Sk. Çağla Sk. İmalat Sk. İrfan Sk., Cedit

Mah. , Arzu Sk. Bahar Sk. Erdal Sk. Eski Hastane Sk. Seka Sk. Topçular Sk. Uygar Sk.

İncir Sk. Kadıköy Mah. , Yahya Kaptan Sk. Kazımkarabekir Mah. , Umut Sk. Topçular Mah.

, Arzu Sk. Asiller Sk. Aytaç Sk. Bademli Sk. Bahar Sk. Demirci Sk. Fırtına Sk. Güler Sk.

Hazar Sk. Hilal Sk. Okçu Sk. Palandöken Sk. Sabiha Sk. Saral Sk. Savaş Sk. Sevgi Sk.

Taşan Cd. Topçular Sk. Uygar Sk. Yasa Sk. Çiçek Sk. Özdil Sk., 28 Mah. , Alkan Sk.

Bayram Aslan Sk. Garaj Sk. Kocatürk Sk. Kuşak Sk. Okul Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk.

Üstünlük Sk. Şefkat Sk. Bekirdere Mah. , Kuşak Sk. M.Alipaşa Mah. , Turan Güneş Cd.,

Bekirdere Mah. , Aras Sk. Başaran Cd. Harman Sk. Hayrat Sk. Kuşak Sk. Turan Güneş Cd.

Yıldırımlar Sk. Şehit İskender Ercan Sk., Bekirdere Mah. , Bülent Sk. Emel Sk. Mehmet

Çağlar Sk. Ozan Sk. Tavşantepe Cd., 28 Mah. , Altın Sk. Bağlar Yokuşu Sk. Doruklar Sk.

Meryem Sk. Nigar Sk. Sinan Yokuşu Sk. Tepeüstü Sk. Türbe Bayırı Sk. Erenler Mah. ,

Tepeüstü Sk. 09.00-09.30 saatleri arası

28 Mah. , Adaletli Sk. Akım Sk. Alkan Sk. Altın Sk. Atalay Sk. Badem Sk. Bahriye Sk.

Bayram Aslan Sk. Bağlar Yokuşu Sk. Birten Sk. Dere Sk. Derviş Sk. Devebağırtan Sk.

Doruklar Sk. Dumanlık Sk. Elmalı Sk. Ercan Sk. Eski İstanbul Cd. Feza Sk. Güneş Sk.

Gürel Sk. Güzel Sk. Kuşak Sk. Melik Sk. Meryem Sk. Mevlevi Sk. Nigar Sk. Sultan Sk.

Sinan Yokuşu Sk. Tepeüstü Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk. Türbe Bayırı Sk. Ömür Sk.

Özbay Sk. Üstünlük Sk. İsen Sk. Şirinler Sk. Şirinlik Sk. Altınkent Mah. , Dereli Sk.

Bekirdere Mah. , Başaran Cd. Merve Sk. Orbay Sk. Çeşme Sk. Şirinler Sk. Döngel Mah. ,

Kartalkaya Cd. Erenler Mah. , Akşemsettin Sk. Ayşegül Sk. Aşkın Sk. Bengü Sk. Bilgi Sk.

Devebağırtan Sk. Dikmen Sk. Eray Sk. Erenler Sk. Eski İstanbul Cd. Gazanfer Bilge Bulvar

Gazeteci Kazım Ertek Cd. Günaydınlık Sk. Hatip Sk. Kadırga Sk. Kamer Sk. Kanlıbağ Sk.

Keskin Sk. Kuzgun Sk. Mücahit Sk. Nihan Sk. Nilüfer Sk. Reşadiye Sk. Saraçoğlu Sk.

Sinan Yokuşu Sk. Taşocağı Sk. Tepeüstü Sk. Turan Güneş Cd. Türbe Bayırı Sk. Yankılı Sk.

Yaşam Sk. Çağla Sk. İmalat Sk. İrfan Sk. Fatih Mah. , Salkım Sk. Zerda Sk. Hacıhızır Mah.

, Alemdar Cd. M.Alipaşa Mah. , Zorbey Sk. Ulaşlı , Abdülhamit Han Cd. Ulaşlı Sahil Cd.

Yavuz , Mercanlı Sk., 28 Mah. , Alkan Sk. Bayram Aslan Sk. Dumanlık Sk. Elmalı Sk. Ercan

Sk. Garaj Sk. Kocatürk Sk. Kuşak Sk. Okul Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk. Üstünlük Sk.

Şefkat Sk. Şirinler Sk. Bekirdere Mah. , Aydınlı Sk. Başaran Cd. Berfin Sk. Budak Sk.

Bülent Sk. Cansever Sk. Coşar Sk. Efsane Sk. Eminler Sk. Gediz Sk. Gönenç Sk. Gür Sk.

03.07.2019 Kocaelililer dikkat! Yine saatlerce elektrik olmayacak

www.ozgurkocaeli.com.tr/kocaelililer-dikkat-yine-saatlerce-elektrik-olmayacak-380903h.htm 3/5

Harman Sk. Hoca Sk. Hürrem Sk. Kaynak Sk. Kuşak Sk. Mehmet Çağlar Sk. Merve Sk.

Orbay Sk. Sefa Sk. Sirmen Sk. Tel Sk. Tiryaki Sk. Uluca Sk. Uysal Sk. Çeşme Sk. Öz Yücel

Sk. Şevket Bey Sk. Şirinler Sk. M.Alipaşa Mah. , Turan Güneş Cd.

09.00-15.00 saatleri arası Lütfiye Köyü , Közdere Mevkii Küme Evler Lütfiye Aşağı Mevkii Küme Evler Lütfiye Yukarı

Mevkii Küme Evler Lütfiye Mah. , Közdere Mevkii Küme Evler Lütfiye Aşağı Mevkii Küme

Evler Lütfiye Yukarı Mevkii Lütfiye Yukarı Mevkii Küme Evler Selimiye Köyü , Köy Girişi

Mevkii Küme Evler Köy Üstü Mevkii Küme Evler Selimiye Aşağı Mevkii Küme Evler

Selimiye Karşı Mevkii Küme Evler Selimiye Orta Mevkii Küme Evler Selimiye Mah. , Alt

Mevkii Küme Evl Davul Köprü Mevkii Küme Evler Köy Girişi Mevkii Küme Evler Köy Üstü

Mevkii Küme Evler Selimiye Aşağı Mevkii Küme Evler Selimiye Karşı Mevkii Küme Evler

Selimiye Orta Mevkii Küme Evler Selimiye Yukarı Mevkii Küme Evler Senaiye Köyü ,

Senaiye Merkez Mevkii Küme Evler Serdar Köyü , İstanbul Karayolu Cd. Sofular Köyü ,

Sofular Merkez Mevkii Küme Evler Sofular Mah. , Sofular Merkez Mevkii Küme Evler

Yukarı Köyü , Çifte Selvi Sk. İhsaniye Köyü , Beyoğlu Cd. İhsaniye Mah. , Beyoğlu Cd.

Şirinköy Mah. , 678. Sk. 16.30-17.00 saatleri arası

28 Mah. , Adaletli Sk. Akım Sk. Alkan Sk. Altın Sk. Atalay Sk. Badem Sk. Bahriye Sk.

Bayram Aslan Sk. Bağlar Yokuşu Sk. Birten Sk. Dere Sk. Derviş Sk. Devebağırtan Sk.

Doruklar Sk. Dumanlık Sk. Elmalı Sk. Ercan Sk. Eski İstanbul Cd. Feza Sk. Güneş Sk.

Gürel Sk. Güzel Sk. Kuşak Sk. Melik Sk. Meryem Sk. Mevlevi Sk. Nigar Sk. Sultan Sk.

Sinan Yokuşu Sk. Tepeüstü Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk. Türbe Bayırı Sk. Ömür Sk.

Özbay Sk. Üstünlük Sk. İsen Sk. Şirinler Sk. Şirinlik Sk. Altınkent Mah. , Dereli Sk.

Bekirdere Mah. , Başaran Cd. Merve Sk. Orbay Sk. Çeşme Sk. Şirinler Sk. Döngel Mah. ,

Kartalkaya Cd. Erenler Mah. , Akşemsettin Sk. Ayşegül Sk. Aşkın Sk. Bengü Sk. Bilgi Sk.

Devebağırtan Sk. Dikmen Sk. Eray Sk. Erenler Sk. Eski İstanbul Cd. Gazanfer Bilge Bulvar

Gazeteci Kazım Ertek Cd. Günaydınlık Sk. Hatip Sk. Kadırga Sk. Kamer Sk. Kanlıbağ Sk.

Keskin Sk. Kuzgun Sk. Mücahit Sk. Nihan Sk. Nilüfer Sk. Reşadiye Sk. Saraçoğlu Sk.

Sinan Yokuşu Sk. Taşocağı Sk. Tepeüstü Sk. Turan Güneş Cd. Türbe Bayırı Sk. Yankılı Sk.

Yaşam Sk. Çağla Sk. İmalat Sk. İrfan Sk. Fatih Mah. , Salkım Sk. Zerda Sk. Hacıhızır Mah.

,Alemdar Cd. M.Alipaşa Mah. , Zorbey Sk. Ulaşlı , Abdülhamit Han Cd. Ulaşlı Sahil Cd.

Yavuz , Mercanlı Sk., 28 Mah. , Alkan Sk. Bayram Aslan Sk. Dumanlık Sk. Elmalı Sk. Ercan

Sk. Garaj Sk. Kocatürk Sk. Kuşak Sk. Okul Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk. Üstünlük Sk.

Şefkat Sk. Şirinler Sk. Bekirdere Mah. , Aydınlı Sk. Başaran Cd. Berfin Sk. Budak Sk.

Bülent Sk. Cansever Sk. Coşar Sk. Efsane Sk. Eminler Sk. Gediz Sk. Gönenç Sk. Gür Sk.

Harman Sk. Hoca Sk. Hürrem Sk. Kaynak Sk. Kuşak Sk. Mehmet Çağlar Sk. Merve Sk.

Orbay Sk. Sefa Sk. Sirmen Sk. Tel Sk. Tiryaki Sk. Uluca Sk. Uysal Sk. Çeşme Sk. Öz Yücel

Sk. Şevket Bey Sk. Şirinler Sk. M.Alipaşa Mah. , Turan Güneş Cd.



Körfez



09.00-12.00 saatleri arası

Atalar Mah. , Adatepe Sk. Akabe Sk. Ata Cd. Aziziye Zaferi Sk. Bayram Şit Sk. Beyaz Sk.

Doğan Cd. Eser Sk. Eşref Bitlis Cd. Güler Sk. Halide Edip Adıvar Cd. Hayat Sk. Haydar

Zafer Sk. Hızırreis Cd. M.Dağıstanlı Sk. Melek Sk. Metin Sk. Uğurlu Sk. Vatan Sk. İsmet

Atlı Sk. İstasyon Cd. İzmit-İstanbul Otoban Cd. Güney Mah. , Tan Sk. Hacı Mah. , D-100

Karayolu Cd. Erdal Bey Sk. Güzel Sk. Hale Sk. Hazar Sk. Hızırreis Cd. Karabekir Sk.

Morlale Sk. Mine Atalay Sk. Tepe Sk. Uygun Sk. İmren Sk. Kurtyeri Mah. , Daşçı Sk.

Kirazlıyalı Mah. , 1 Mayıs Cd. 19 Mayıs Sk. 23 Nisan Sk. 29 Ekim Sk. 30 Ağustos Sk. 9

Eylül Sk. Adnan Menderes Cd. Afyonkarahisar Sk. Ali Naili Moran Sk. Ali Rıza Efendi Sk.

Amasya Sk. Anıttepe Sk. Ankara Cd. Bahriye Üçok Cd. Bandırma Sk. Bedrettin

Karafakıoğlu Cd. Cabir Toker Sk. Cahit Kayra Sk. Camili Sk. Cemal Gürsel Cd. Cevat

Yurdakul Cd. Dede Korkut Sk. Doğanay Sk. Duatepe Sk. Düzgün Sk. Egemen Sk. Emiroğlu

Sk. Erzurum Sk. Eskişehir Sk. Faruk Sönmez Sk. Fevzi Çakmak Sk. Gazi Mustafa Kemal

Cd. Göksu Sk. Güldeste Sk. Hamit Çavuş Sk. Hasan Ali Yücel Cd. Hasan Tahsin Sk. Hayri

Kulumbur Cd. Kalburcu Köy Yolu Sk. Kalburcu Yolu Sk. Kamuran Erbuğa Sk. Kaptan

Mustafa Sk. Kara Hüseyin Sk. Kardeşler Sk. Kemal Nehrozoğlu Cd. Kızıldağ Sk. Kışla Sk.

Kuvayi Milliye Sk. Kirazcı Sk. Leyla Atakan Cd. Marmara Sk. Mehmet Yüksel Cd.

Menemen Sk. Muammer Aksoy Cd. Mudanya Sk. Mustafa Oktay Sk. Name Sk. Nazım

Hikmet Cd. Nazmi Oğuz Sk. Necati Ökse Cd. Nuri Efendi Sk. Ozanlar Sk. Pir Sultan Sk.

Raşit Bey Sk. Samsun Sk. Sebahattin Ali Sk. Selimağa Sk. Süleyman Demirel Cd. Sivas

Sk. Turan Dursun Cd. Yakut Sk. Yaşar Kemal Sk. Yeşiltepe Sk. Çakabey Sk. Çanakkale Sk.

Çetin Emeç Cd. Çiğiltepe Sk. Ünüsan Sk. İnan Sk. İnönü Cd. İzmit-İstanbul Otoban Cd.

Şahabettin Hatipoğlu Cd. Şehit Erhan Ataş Sk. Şehit Kubilay Cd. Şenel Sk. Şerif Çanga

Cd. Şinasi Kuş Sk. Şirinyer Sk. Mimar Mah. , Bağlar Cd. Yeniyalı Mah. , Şark Sk.

Çamlıtepe Mah. , Nalan Sk. İlimtepe Mah. , 1. Sk. Şirinyalı Mah. , Bağdatlı Cd. D-100

Karayolu Cd. Eskişehir Sk. Gün., Hacı Mah. , Bağdat Cd. Can Sk. D-100 Karayolu Cd. Hale

Sk. Hızırreis Cd. Mimar Mah. , Bağlar Cd., Hacı Mah. , Bağdat Cd. Erdal Bey Sk. Hazar Sk.

Hızırreis Cd. Karabekir Sk. Morlale Sk. Çamlıtepe Mah., Nalan Sk.

13.00-17.00 saatleri arası

03.07.2019 Kocaelililer dikkat! Yine saatlerce elektrik olmayacak

www.ozgurkocaeli.com.tr/kocaelililer-dikkat-yine-saatlerce-elektrik-olmayacak-380903h.htm 5/5

Esentepe Mah. , Arka Sk. Ağadere Cd. Değirmen Sk. Harman Sk. Tuğra Sk. Yosun Sk.

Kuzey Mah. , Arka Sk. Ağadere Cd. Harman Sk. Yosun Sk. Çeşme Sk. Çiğdem Sk. Yeniyalı

Mah. , Bağ Sk. Cami Sk. Evrim Sk. Gazi Cd. Hülya Sk. Irmak Sk. Kordon Sk. Köprü Cd.

Malik Akbaş Cd. Sakız Sk. Sarı Sk. Zemzem Sk. Çavuş Sk. Çiğdemli Sk. Ömer Topuz Sk.

Başiskele

09.00-12.00 saatleri arası

Damlar Mah. , Bağımsız Sk. Kızılağaç Sk. Koca Orman Cd. Mücahit Sk. Reform Sk. Tat

Sk. Yazıcıoğlu Sk. Yekta Sk. Fatih Mah. , Cumhuriyet Cd. Şal Sk. Körfez Mah. , Hacı

Maksut Cd. Servetiye Köyü , Armut Boğazı Mevkii Küme Evler Hacı Haliller Mevkii Küme

Evler Hasanağa Mevkii Küme Evler Servetiye Cami Merkez Mevkii Küme Evler Servetiye

Mah. , Armut Boğazı Mevkii Küme Evler Hacı Haliller Mevkii Küme Evler Hasanağa Mevkii

Hasanağa Mevkii Küme Evler Yeşilkent Mah. , Ayazma Cd. Karpuz Sk. Kuyu Sk. Mahmut

Çavuş Cd. Mezra Sk. Name Sk. Rıhtım Sk. Yetenekli Sk. Yeşilyurt Sk. İmren Sk. Yeşilyurt

Köyü , Mera Sk. Şehitekrem Mah. , 2266 Sok Ada Karanfili Sk. Altın Şehir Sk. Anafartalar

Cd. Ayazma Cd. Aykut Sk. Aypark Sk. Bahçe Sk. Batı Trakya Cd. Cengiz Sk. Coşkuner Sk.

Dayı Sk. Ekrem Sk. Elif Sk. Fas Sk. Gelibolu Sk. Kader Sk. Kehribar Sk. Koca Orman Cd.

Kosova Sk. Kubilay Sk. Kuşak Sk. Kuşçu Sk. Köknar Sk. Mısra Sk. Mini Sk. Nasip Sk.

Nefes Sk. Nurgül Sk. Niyet Sk. Okçu Sk. Pınarbaşı Sk. Refik Sk. Safa Sk. Safiye Sk.

Sakarya Cd. Serim Sk. Sevim Sk. Seyhan Sk. Süleymaniye Sk. Sümerler Sk. Tekke Sk.

Tunç Sk. Uyum Sk. Uzuner Sk. İlter Sk. Şehit Engin Özkaradeniz Cd. Şöhret Sk. Şölen Sk.



Dilovası



09.00-12.00 saatleri arası

Demirciler Mah.