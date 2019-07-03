Engin Korukır ince eleyip sık dokuyor

Kocaelispor’da teknik direktör Engin Korukır, çalışma şartlarının en iyi seviyede olması için de ayrı bir çaba sarf ediyor. Önceki akşam Vinsan Tesisleri’nde gelen ve U-17 ile 19 yaş grubundaki futbolcuları yardımcıları ile birlikte takip eden Korukır, Vinsan Tesisleri’ni de gezdi. Kocaelispor’un antrenmanlarda kullandığı malzemelerine de bakan Korukır, çalışılan malzemeleri görünce morali bozuldu. Malzemelerin eksik olduğunu tespit eden Korukır gerekli olan notları tuttu ve 14 Temmuz’a kadar tüm eksiklerin tamamlanması için gerekli olan raporu yönetime sunacağı öğrenildi.

3 YA DA GENÇ KESİN ALINACAK

17 ve 19 yaş gruplarında dikkat çeken futbolcuların olduğunu belirten Korukır’ın en az 3 ya da 4 genci ilk etap çalışmalarına alacağı belirtildi. 3 hafta sürecek olan uzun kamp dönemi öncesi ince eleyip sık dokuyan Korukır, Kartepe’ye içi rahat çıkmak istiyor. Yardımcıları ile de sürekli toplantılar yapan Korukır, kamp dönüşü bir süre Vinsan’da çalışma ihtimalini de göz önünde bulundurduğu için sahanın zeminini de inceledi.

SARIGÜL: VİNSAN HER TÜRLÜ HAZIR

Kocaelispor’un Ağustos’un 8’inde doğrudan Körfez’deki Burunga Tesisleri’ne geçmesi ve ikinci etap çalışmalarına burada devam etmesi beklenirken, olası bir gecikmede Vinsan Tesisleri’nin de değerlendirileceği ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Vinsan’da her hangi bir eksiğin olmadığını, çim bakımının yapıldığını ve profesyonel bir ekip ile tesisi hazırladıklarını ifade etti. Ahmet AKAY