Bu çocuğa çok dikkat edin

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Kocaelispor alt yapısında forma giyen 2005 doğumlu futbolcu Eren Ocaklı inanılmaz bir gelişim kaydetti.

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Kocaelispor alt yapısında forma giyen 2005 doğumlu futbolcu Eren Ocaklı inanılmaz bir gelişim kaydetti. Yeşil Siyahlılara geçen sezon Harbişspor’dan transfer edilen golcü isim sezona çok hızlı girdi. Yaz dönemini boş geçirmediği görülen Eren’in diğer arkadaşları gibi Kocaelispor’un gelecekteki değerlerinden birisi olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

 

 

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