Bu çocuğa çok dikkat edin

Kocaelispor alt yapısında forma giyen 2005 doğumlu futbolcu Eren Ocaklı inanılmaz bir gelişim kaydetti. Yeşil Siyahlılara geçen sezon Harbişspor’dan transfer edilen golcü isim sezona çok hızlı girdi. Yaz dönemini boş geçirmediği görülen Eren’in diğer arkadaşları gibi Kocaelispor’un gelecekteki değerlerinden birisi olacağına kesin gözü ile bakılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz