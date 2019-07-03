İlimizin bir döneme damga vurmuş güreşçilerinden, Güreş Antrenörü Mustafa Mercan’ın annesi Hanife Mercan 68 yaşında vefat etti. Suadiye doğumlu olan merhumenin cenazesi Mimar Sinan Camii’nden kılınan öğle namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye güreş ve spor camiası yoğun ilgi gösterirken, Mercan ailesinin taziyeleri kabul ederken ayakta durmak güçlük çektiği görüldü. Ali Mercan ile evli Hanife Mercan 3 erkek 1 de kız evlat sahibiydi.
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Hanife Mercan son yolculuğuna uğurlandı
İlimizin bir döneme damga vurmuş güreşçilerinden, Güreş Antrenörü Mustafa Mercan’ın annesi Hanife Mercan 68 yaşında vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz