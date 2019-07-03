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Ali Ekber İncesu annesini kaybetti

Kocaeli’de Alevi camiasının tanınan isimlerinden, Ali Ekber İncesu’nun annesi Sakine İncesu hayatını kaybetti.

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Kocaeli’de Alevi camiasının tanınan isimlerinden, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu’nun annesi Sakine İncesu kemik erimesi kanserinden vefat etti.

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