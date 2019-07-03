Ali Ekber İncesu annesini kaybetti

Kocaeli’de Alevi camiasının tanınan isimlerinden, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu’nun annesi Sakine İncesu kemik erimesi kanserinden vefat etti.
Kocaeli’de Alevi camiasının tanınan isimlerinden, Ali Ekber İncesu’nun annesi Sakine İncesu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz