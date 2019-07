Kazadan sonra kavga ettiler: 1 kişi yaralı

Olay Körfez Yeni Yalı Mahallesi Belen Caddesi’nde yaşandı. E.T. (23) kullandığı 41 HT 645 plakalı otomobil ile caddede ilerlerken S.Ç. nin (23) kullandığı 34 BT 6792 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrasında durmayan E.T. olay yerinden kaçarken, peşine düşen S.Ç. bir süre sonra şahsı yakaladı. Araçlarından inen E.T. ile yanında bulunan O.Ç. ve diğer araçtan da S.Ç. ve M.Ç. inerek kavga etmeye başladılar. Bu sırada belindeki bıçağını çeken E.T., S.Ç.yi belinden bıçakladı. Bu sırada M.Ç. yi de darp eden E.T. ve arkadaşı kaçtılar. Yaralı iki kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, kimlikleri belirleyen polis yaptığı takip sonrasında şüpheli şahsı suç aletiyle birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Sorgusu sonrasında adliyeye sevk edilen E.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.