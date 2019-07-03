Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 18:11 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:18 TSİ

Kazadan sonra kavga ettiler: 1 kişi yaralı

Körfez Yeni Yalı Mahallesi’nde aracına kaçan sürücüyü yakalamaya çalışan kişi ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir kişi bıçakla yaralandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay Körfez Yeni Yalı Mahallesi Belen Caddesi’nde yaşandı. E.T. (23) kullandığı 41 HT 645 plakalı otomobil ile caddede ilerlerken S.Ç. nin (23) kullandığı 34 BT 6792 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrasında durmayan E.T. olay yerinden kaçarken, peşine düşen S.Ç. bir süre sonra şahsı yakaladı. Araçlarından inen E.T. ile yanında bulunan O.Ç. ve diğer araçtan da S.Ç. ve M.Ç. inerek kavga etmeye başladılar. Bu sırada belindeki bıçağını çeken E.T., S.Ç.yi belinden bıçakladı. Bu sırada M.Ç. yi de darp eden E.T. ve arkadaşı kaçtılar. Yaralı iki kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, kimlikleri belirleyen polis yaptığı takip sonrasında şüpheli şahsı suç aletiyle birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. Sorgusu sonrasında adliyeye sevk edilen E.T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bugün 18:11 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İstismarı öğretmen ortaya çıkardı mask
İstismarı öğretmen ortaya çıkardı
Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler mask
Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler
Evinde kalp krizi geçirdi mask
Evinde kalp krizi geçirdi
Akrabasını öldüren şahsa müebbet mask
Akrabasını öldüren şahsa müebbet
Genç kıza tacizde beraat kararı mask
Genç kıza tacizde beraat kararı
FETÖ'nün dershane yapılanmasına operasyon mask
FETÖ'nün dershane yapılanmasına operasyon
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
Müftülüğü baba-kız yönetecekler mask
Müftülüğü baba-kız yönetecekler
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber! mask
TÜPRAŞ'ta işçileri üzen haber!
O başkan makam aracını satıyor mask
O başkan makam aracını satıyor

GALERİ

Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar mask
Olmayan konteyneri 45 kişiye satmışlar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL