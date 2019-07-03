Kuzen katiline müebbet hapis cezası

Körfez'de taş ustası olarak çalışan Yusuf Acar, geçtiğimiz yıl 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Yusuf Acar'ın yakınları kayıp başvurusunda bulunurken, polis Acar'ın yakınları ile görüştü ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Yusuf Acar ile en son görüntülenen kişinin Şehmuz Acar olduğu tespit edilince, polis Şehmuz Acar’ı gözaltına aldı. Şehmuz Acar, 2 gün süren sorgulamanın ardından Yusuf Acar'ı öldürdüğünü itiraf etti. Daha önce NATO boru hattındaki akaryakıt hırsızlığıyla ilgili olarak da tutuklanan Şehmuz Acar, 15 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktığında Yusuf Acar'ın eşine tacizde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Şehmuz Acar, Yusuf Acar'ı tabanca ile 3 el başına, 3 el de vücuduna ateş ederek öldürdüğünü söylerken, cesedi ormanlık alanda gömdüğü yeri de gösterdi.

Tutuklanan Şehmuz Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılırken, duruşma bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Şehmuz Acar, "Geçmiş savunmalarımı tekrar ederim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda Şehmuz Acar’ı 'tasarlayarak adam öldürme' suçuna ilişkin delillerin varlığı nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası, 'nitelikli yağma' suçundan dolayı 12 yıl hapis, silah kullanımı nedeniyle ise 2 yıl 6 ay hapis ve 2 bin 600 TL para cezasına çarptırdı.