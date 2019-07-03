İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada, "Partimiz 3-4 Ağustos'ta bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere, olağanüstü kurultayını toplayacaktır" dedi. İYİ Parti'de 25 Mayıs'ta yapılan tüzük kongresinde Genel İdare Kurulu sayısı 80'den 50'ye düşürülmüştü. Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede ise, 50 kişilik yeni Genel İdare Kurulu'nun üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılacağı öğrenildi.
Bugün 18:30 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 18:33 TSİ
İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı
İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı sonrası yapılan açıklamada, olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz