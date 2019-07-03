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İYİ Parti'de olağanüstü kongre kararı

İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı sonrası yapılan açıklamada, olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi.
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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, Başkanlık Divanı sonrası yaptığı açıklamada, "Partimiz 3-4 Ağustos'ta bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere, olağanüstü kurultayını toplayacaktır" dedi. İYİ Parti'de 25 Mayıs'ta yapılan tüzük kongresinde Genel İdare Kurulu sayısı 80'den 50'ye düşürülmüştü. Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede ise, 50 kişilik yeni Genel İdare Kurulu'nun üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılacağı öğrenildi.

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