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Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

Karamürsel'de mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası mask
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Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, tarihi mezarın mermer kapağı açılarak 1 metre derinliğinde kazıldığı görüldü.

Olayla ilgili şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.

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