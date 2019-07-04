Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Yapılan araştırmada, tarihi mezarın mermer kapağı açılarak 1 metre derinliğinde kazıldığı görüldü.
Olayla ilgili şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz