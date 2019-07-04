Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, tarihi mezarın mermer kapağı açılarak 1 metre derinliğinde kazıldığı görüldü.

Olayla ilgili şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.