Kaza, akşam saatlerinde Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A. (17) yönetimindeki 41 H 0412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, sürücü M.A. ve kız arkadaşı Ç.A.'yı otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından uçtu: 2 yaralı
Gölcük'te otomobil, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kız arkadaşı yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz