Hürriyet, esnaf odaları ile bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya 24 oda başkanın yanı sıra Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş, KOTO Temsilcisi Yusuf Erenkaya yer aldı. Buluşmada esnafların istek ve şikâyetleri dinlenirken, şehrin geleceği için birlikte neler yapılabileceği konuşuldu.

SİYASETİN ÖTESİNDE BULUŞMALAR

Bu buluşmanın İzmit’in geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Hürriyet “ toplantımızda esnaflarımızla görüşmek, dertleşmek, onları dinlemek istedik. Bu toplantılar siyasetin ötesinde kentimiz adına birbirimizi dinleme, sohbet etme, paylaşma, isteklerimiz, öngörülerimiz ve gelecekle ilgili hayallerimizi paylaşma alanlarıdır.

SORUNU DA ÇÖZÜMÜNÜ DE ORADA YAŞAYAN BİLİR

Daha sık yapılmasını sağlayacağımız bu toplantılarla sizlerin fikir ve yönlendirmeleriniz, bizlerinde desteğiyle şehrimize değer katacak projelere imza atılsın istiyoruz. İnsanların derdine merhem olsun, esnafımıza da can suyu olsun istiyoruz. Bu sebepledir ki hep söylüyoruz, sorunu da çözümü de yaşayan bilir. O yüzden ilgili en iyi, en hızlı, en pratik çözümü yine sizler bizim önümüze koyabilirsiniz “ dedi.

İKİ KELİMEMDEN BİRİ TURİZM OLDU

Toplantı da turizm konusuna da değinen Hürriyet “ adaylık sürecimde de iki kelimemden biri turizm oldu. Turizm demek, para demek, kentin gelişmesi, insanların kaynaşması, kentin hareketlenmesi demek. Bu sebeple turizm dinamiklerinin iyi planlanması gerekmektedir. Kentimizin daha fazla tanıtılması, gösterilmesi, gezdirilmesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılmasında sizlerden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

MİSAFİRHANEMİZ OLACAK

Şehir turizmine önemli katkı sağlayacak misafirhane projesi üzerinde de çalıştıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “önümüzdeki günlerde misafirhane projemizi hayata geçirebilirsek şehir dışından gelecek olan misafirleri belediyemize ait bu mekanda konaklatıp, İzmit’ti gezip, alışveriş yapmasını sağlayacağız. Bu da esnafımızın kazanması anlamına gelmektedir” dedi.

İ ZMİT’İN ESNAFI KAZANSIN İSTİYORUZ

Belediyenin hizmet alımlarında şehir esnafına öncelik verildiğine de dikkat çeken Hürriyet “bize göre bir belediye, vatandaşa hizmet yapılacaksa, ürünlerini o bölgenin esnafından yapmalı. Örneğin milletvekilliği ve belediye başkanlığı adaylık sürecimde mahallerde, duraklarda vatandaşlarımıza hayırlı sabahlar dileyip, poğaça ve çay ikramında bulunurduk. Belediye başkanlığı görevimizde de bu geleneği bozmadık. Geçtiğimiz günlerde yine vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk ama alımı bölgenin esnafından yaptık. Bu yatıklarımız küçük ama anlamlı çalışmalar. Amacımız paylaştırarak tüm esnafımıza destek olmak diyerek konuşmalarına devam etti.

NİKAH SALONLARINDA FOTOĞRAF İHALESİ OLMAYACAK

İzmit Belediyesi tarafından Yunus Emre Nikâh Salonu için yapılan ihaleyle ilgili de süresi dolana kadar herhangi bir şey yapamayacaklarını belirten Başkan Hürriyet “ böyle bir ihale yapılmasına diyeceğim yok ama bunda bir kriter oluşturulmalı. Göreve geldiğim ilk gün verdiğim talimat işlerimizin yerel firmalara verilmesiydi. Kentte o işi yapan yoksa ancak dışarıdan alınmalı. Fotoğraf ihalemiz için de bu geçerli olmalı. İhale bittiğinde bir daha ihaleye çıkmayacağız. İhale süresi dolduğunda sizlerle bir araya gelip, hem sizin hem de belediyemizin kazanacağı bir sistem oluşturacağız” dedi.

AZ PARAYLA ÇOK İŞ

Ruhsat, kayıp kaçak konusunda da hukuki, kanuni ve vicdani olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapılacağının sözünü de sizlere veriyorum. Akıl akıldan üstündür, sizler bizi bilgi ve önerilerinizle besleyin, sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Şehir merkezimizi ve ara sokaklarımızı hareketlendirmek için çalışmaları başlattık. İnanın az parayla şehrimizi çok güzel hale getireceğiz” dedi. Esnaf odalarının Suriyeli vatandaşlarla ilgili şikayetlerine de yanıt veren Hürriyet “tabi ki ülkemize, şehrimize sığınan Suriyeli vatandaşlar da ekmek yiyecek, korunacak, kollanacak ama kendi esnafımızın da hakkının hukukunun yenmesini istemiyoruz. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılırsa gereğini yapacağız.

SEYYAR SATICI KONUSUNA DA ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Seyyar konusun da zabıta ve basına gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Esnafımız vergisini verirken seyyar satıcıların vergisiz şekilde o esnafın önünde satış yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konu üzerinde de çalışıyoruz, seyyar satıcılar konusuna da yeni çözümler bulacağız” şeklinde konuştu.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

İzmit hoşgörünün başkentidir diyerek konuşmalarını sonlandıran Başkan Hürriyet “bu başlık altında buluşmalarımıza daha katılımcı, ortak şekilde bir anlam yükleyelim. Kentin kaynaştığı, bir sonrakinin hayal edildiği, heyecanla beklendiği etkinlikler organize edelim. Kentin bütün dinamiklerinin de yer alacağı bir etkinlik bir programı haline getirelim. Biz İzmit Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.