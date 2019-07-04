Ekonomideki daralma ve inşaat sektörünün durgunluğa girmesi, üretici firmaları da etkiledi. O firmalardan biri olan DYO, Temmuz ayında üretimi 3 gün durdurma kararı aldı. Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada, “İnşaat boyaları pazarındaki gelişmelere bağlı olarak optimum üretim planlamamız gereği şirketimiz Dilovası Fabrikası'nda inşaat ünitesinde Temmuz ayında farklı günlerde toplam 3 iş günü faaliyete ara verilecektir. İlgili durum yalnızca şirketimizin inşaat boyaları iş ünitesine ilişkin olup diğer tüm boya alt segmentlerinde faaliyetler kesintisiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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DYO boya üretime ara verecek
Ekonomideki daralma nedeniyle boya satışlarının düşmesi boya üreticilerini vurdu. Türkiye'nin önemli boya üreticileri arasında gösterilen DYO boya, üretime üç gün ara verileceğini duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz