Ekonomik kriz nedeniyle üretim durduran ve 550 işçisini işten çıkarmak zorunda kalan Yıldız Sunta'nın başka bir firmaya satıldığı iddia edildi. Fabrikanın, Kastamonu Entegre tarafından satın alındığı iddiaları dolaşırken, bu duruma en çok Yıldız Sunta işçileri sevindi. Eğer satış gerçekleşirse, işten çıkarılmak zorunda kalan işçiler, üretimin başına dönebilecek.
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Yıldız Sunta'da işçiler işlerine geri mi dönüyor?
Geçtiğimiz aylarda ekonomik kriz nedeniyle üretim durduran Yıldız Sunta'nın satılacağı iddia edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz