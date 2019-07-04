Yıldız Sunta'da işçiler işlerine geri mi dönüyor?

Ekonomik kriz nedeniyle üretim durduran ve 550 işçisini işten çıkarmak zorunda kalan Yıldız Sunta'nın başka bir firmaya satıldığı iddia edildi. Fabrikanın, Kastamonu Entegre tarafından satın alındığı iddiaları dolaşırken, bu duruma en çok Yıldız Sunta işçileri sevindi. Eğer satış gerçekleşirse, işten çıkarılmak zorunda kalan işçiler, üretimin başına dönebilecek.