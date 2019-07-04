Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:03 TSİ- Gündem G: Bugün 10:08 TSİ

Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasında yeni gelişme

Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği"gerekçesiyle başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Babacan’ın bakanlığı döneminde İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını, ‘bilgilerine başvurmak üzere’ ifadeye çağırdı.

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.  Çevik, Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini belirtmişti.

KUMPAS MAĞDURU HAZİNE BÜROKRATLARI İFADE VERECEK

Ali Çevik’in suç duyurusu üzerine Babacan hakkındaki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında İzmir Askeri Casusluk kumpasıyla hedef alınan Hazine Müsteşarlığı çalışanlarını önümüzdeki günlerde ‘bilgilerine başvurmak üzere’ davet etti.

BABACAN’A BAĞLI ÇALIŞAN 7 BÜROKRAT FETÖ’DEN MAHKUM OLMUŞTU

Öte yandan, İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan 7 bürokrat geçen Şubat ayında FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar savunmalarında, Hazine'ye FETÖ'cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı'nın sorumluluğu olduğunu, kurumdaki ByLock'çuların da bizzat Babacan tarafından görevlendirildiğini anlatmıştı.

Odatv.com

Bugün 10:03 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Aynur'u öldürmekten beter ettiler mask
Aynur'u öldürmekten beter ettiler
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu

GALERİ

100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL