Küresel iklim değişirse bunlar olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris'te imzalanan İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekme kararı aldı. Trump'ın hamlesi tüm dünyada tepkiyle karşılandı.

Bilim insanları iklim değişikliğine karşıuyarıyor: Küresel ısınma acilen maksimum iki derece ile sınırlandırılmalı. Aksi taktirde gezegenimiz için geri döndürülemez kötü sonuçları olacak. Değişiklikler çoktandır hissediliyor.

Peki iklim değişikliğinin ne gibi sonuçları olacak?

CEHENNEM ALEVLERİ

ABD'nin Kaliforniya eyaleti her yıl yüzlerce orman yangınıyla karşı karşıya kalıyor. Eyalet kurak mevsimde yangınlarla mücadele etmek için binlerce itfaiyeciyle seferber oluyor. Ancak çoğunlukla geniş alana yayılan yangınlar mücadeleyi çaresiz bırakıyor. Yangınlar başlıca nedeni iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve yüksek sıcaklık.

KUTUP AYILARI

Kutup ayıları iklim değişikliğinin sembolü olarak görülüyor. Bu Arktik yırtıcıları buzulların erimesiyle yaşam alanlarını kaybediyor. Buzun eksilmesi avlanmalarını engelliyor ve aç kalıyorlar. Bilim insanları 2050 yılında kutup bölgesinin ilk defa buzulların tamamen eridiği bir yaz mevsimi geçirebileceğini tahmin ediyor.

KUTUP ARAŞTIRMALARI

Svalbard’daki (Norveç) küçük ahşap kulübe uçaktan zor görülüyor. Arktik Araştırma Üssü’ndeki Alman ve Fransız bilim insanları kutup bölgelerindeki iklim ve atmosferik değişimleri gözlemledi. Araştırma permafrost alanlar ve buzul sistemlerindeki değişiklikleri de içeriyor.

EBEDİ BUZ ERİYOR

İsviçreliler Gornergrat için mutlaka görülmesi gereken yerlerden diyor. Matterhorn’da 3 bin metre üzerindeki dağlar eşsiz bir manzara sunuyor. Ancak kirli gri ve eriyen buzulun mavi suyu bu güzelliği gölgeliyor. Matterhorn’daki buzul hızla yok olabilir. Bu yüzden bir an önce gidip görmek de fayda var.

YAKINMAK FAYDA ETMİYOR

İsviçre’deki Aletsch Buzulu üzerinde bir dağ keçisi, yürüyüş yapan bir grubu seyrediyor. Bu doğa harikası UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Buzul 1860’da günümüze göre bir kilometre daha uzundu. Küresel ısınma nedeniyle Avrupa’nın en büyük buzulu günde 50 metre küçülüyor. Araştırmacılar Alpler’in en büyük buzulunun yok olmasından endişe ediyor.

TAYFUNLAR VE FİLİPİNLER

Güvenli bir mesafeden bakınca düşen ışık, manzarayı huzurlu ve mistik gösteriyor. Aslında fotoğraf tayfun ve şiddetli yağmurlar sonrası sular altında kalan Filipinler'deki Luzon’un merkezine ait. Yaşanan çevre felaketine çok sayıda kişi ya selde boğuldu ya da kayan toprağın altında kaldı. 500 bin kişi evlerini terk etti. Ve bu durum hep yaşanıyor. Filipinler'i yılda en az 20 tayfun vuruyor.

KAÇIŞA DEVAM

İnsanlar yerlerinden oluyor. Dünya Bankası uyardı: Küresel ısınma durdurulamazsa çok yakın zamanda 100 milyon insan daha iklim değişikliğinin doğrudan etkileriyle karşı karşıya kalcak. Özellikle Afrika ve Güney Asya'daki nüfus tehdit altında. Kuraklık ya da sellerin yol açtığı toprak kaybı; gıda yetersizliği, açlık, sıtma, yüksek gıda fiyatları başlıca yıkıcı sonuçlar olabilir.

ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

İklim değişikliği çocukları da kötü etkiliyor. Çocuklara yardım kuruluşu Alman ‘Kindernothilfe’nin bir çalışması kuraklığa bağlı geçim zorluğunun erken evliliği artırdığını gösterdi. Beslenmesi gereken kişi sayısını azaltmak isteyen aileler kız çocuklarını küçük yaşta evlendiriyor. Başlık parası kalan çocuklara bakmak için kullanılıyor.

YENİLENEBİLİR FİL ENERJİSİ

Filler en fazla dışkı üreten hayvanlar arasında. Münih elektrik idaresi Hellabrunn Hayvanat Bahçesi’ndeki dışkıları buradaki biyogaz tesisinde yakarak elektrik sağlıyor. Yaklaşık 2 bin ton organik atıkla yılda yüz haneye elektrik sağlanıyor. Bu Afrika için de bir enerji modeli olabilir mi? İklim değişikliğinin etkisini azaltmak için böylesi fikirler daha çok ortaya atılır oldu.

NEHİR TAŞIMACILIĞI

Ren nehri Avrupa’nın en işlek su yolu ancak küresel ısınma bu durumu değiştirebilir. Azalan yağış nedeniyle gemiciler yakında daha sığ sular için gemiler üretmek zorunda kalacak. Nehir taşımacılığı değişen şartlara uyum sağlayamazsa hem kaptanların cebine giren kazanç düşecek hem de nehir taşımacılığı daha pahalı olan karayollarına kayacak.

MERCAN RESİFLERİ

Bozulmamış mercan resifleri renkli çiçek bahçesine benziyor. Ancak denizlerin ısınmasıyla değişiyorlar. Bu, mercanlarla birlikte yaşayan yosunların yaşamlarını da tehdit ediyor. Yosunlar ölürken poliplerin yaşaması için gerekli besinler de üretilemiyor. Böylece mercanlar da renk atıp ölüyorlar. Mercanların beyazlaması ölümün habercisi.

KUZEYDE ŞARAPÇILIK

Küresel ısınmanın beklenmedik 'olumlu etkileri' de var. Almanya’nın kuzey adası Sylt’te uzun zamandır şaraplık üzüm üretiliyor. Hatta İskandinavya’da bile artık üzüm bağları var. Artık şarabın hası Güney Afrika yerine Güney Norveç’ten mi gelecek? Sera etkisi sayesinde hasat erken oluyor, üzümler daha tatlı oluyor dolayısıyla da fermantasyon sırasında daha fazla alkol oluşuyor.

KIŞ SPORLARI

Kış sporları tarihe mi karışıyor? Pistleri yapay karla doldurmak epeydir yaygın bir uygulama. Zira uzun süredir kar yağmıyor. Buzullar ve düz alanlardaki karın yazın alüminyum folyo veya keçe örtü altında korunması da bir seçenek. Hatta kayak salonları da bir alternatif olabilir. Böylece kış sporları tüm yıl boyunca yapılabilir.