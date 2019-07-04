Elde edilen bilgilere göre İzmit Yuvam Akarca Konutları'nda bulunan bir apartmanda görevli olan Aydın Yiğit adlı vatandaş, bir süre önce yönetim tarafından işten çıkartıldı. Bunun üzerine bunalıma giren Yiğit, evin kalorifer borusuna kendini asarak yaşamına son verdi. Aydın Yiğit’i yakınları buldu. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla eve gelen sağlık ekipleri Aydın Yiğit’in hayatını kaybettiğin belirledi. Aydın Yiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 10:46 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:40 TSİ
İşten çıkarılınca kendini astı
İzmit Yuvam Akarca'da işten çıkarılan vatandaş, bunalıma girerek kendini astı
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
MüBareK - Ada yönetimlerinin ve üst yönetimin kendi şirketine dönen yerdir yuvam. Ada olmayan bütün hizmeti belediyeden alan yerdir yuvam şu ülkede toplu konut yönetimleri paralar ödendiğinde kaldırılmalı tek ortak noktamız aynı yerde yaşamamız
Cimbom - ŞİMDİ YÖNETİM VİCDANEN RAHAT MI YASTIĞA KAFASINI KOYDUĞUNDA RAHAT UYUYACAK MI
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.