İşten çıkarılınca kendini astı

Elde edilen bilgilere göre İzmit Yuvam Akarca Konutları'nda bulunan bir apartmanda görevli olan Aydın Yiğit adlı vatandaş, bir süre önce yönetim tarafından işten çıkartıldı. Bunun üzerine bunalıma giren Yiğit, evin kalorifer borusuna kendini asarak yaşamına son verdi. Aydın Yiğit’i yakınları buldu. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla eve gelen sağlık ekipleri Aydın Yiğit’in hayatını kaybettiğin belirledi. Aydın Yiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





