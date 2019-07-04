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İşten çıkarılınca kendini astı

İzmit Yuvam Akarca'da işten çıkarılan vatandaş, bunalıma girerek kendini astı

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Elde edilen bilgilere göre İzmit Yuvam Akarca Konutları'nda bulunan bir apartmanda görevli olan Aydın Yiğit adlı vatandaş,  bir süre önce yönetim tarafından işten çıkartıldı. Bunun üzerine bunalıma giren Yiğit, evin kalorifer borusuna kendini asarak yaşamına son verdi. Aydın Yiğit’i yakınları buldu. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hızla eve gelen sağlık ekipleri Aydın Yiğit’in hayatını kaybettiğin belirledi.  Aydın Yiğit’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

(2)
02

MüBareK - Ada yönetimlerinin ve üst yönetimin kendi şirketine dönen yerdir yuvam. Ada olmayan bütün hizmeti belediyeden alan yerdir yuvam şu ülkede toplu konut yönetimleri paralar ödendiğinde kaldırılmalı tek ortak noktamız aynı yerde yaşamamız

Yanıtla . 0Beğen 04 Temmuz 12:19
01

Cimbom - ŞİMDİ YÖNETİM VİCDANEN RAHAT MI YASTIĞA KAFASINI KOYDUĞUNDA RAHAT UYUYACAK MI

Yanıtla . 0Beğen 04 Temmuz 11:56

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