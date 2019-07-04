"Hamza Şayir gaf yapmıştır"

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz gün “Dilovası il olsun” açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Sürekli göç veren bir ilçeyi hangi akılla il olsun diye bu kadar büyük bir gaf ile hem bizleri hem de kendinizi gülünç duruma düşürüyorsunuz diyen Aydemir, “Önce belediyeyi ne kadar borçla devir aldığınızı kamuoyuna anlatın” dedi.
Kerem Aydemir’in paylaşımı şu şekilde:
NE KADAR BORÇLA DEVİR ALDINIZ?
“Dilovası 10 yıl önce derme çatma ilçe yapıldı ve 3.dönemdir Akp yönetiyor. Kocaeli’nin en küçük ilçesi olmamıza rağmen tabelada halâ nüfus 47.700. Dilovası’na navigasyon ile girilirken doğru dürüst bir giriş çıkışı yokken kendinizi ve bizleri daha da komik duruma düşürmeyin. Sn. Başkan önce belediyeyi ne kadar borçla devir aldığınızı kamuoyuna anlatın hazır basınla buluşmuşken.
İNSANIN AKLIYLA DALGA GEÇMEYİN
10 yıldan beri ilçe statüsündeki ilçede öğretmenler tayin istiyor, memurlar burada ikamet etmek istemiyor, sizin birim müdürlerinizin çoğu, başkan yardımcılarınız bile burada yaşamak istemezken sürekli göç veren bir ilçeyi hangi akılla il olsun diye bu kadar büyük bir gafla hem bizleri hem de kendinizi gülünç duruma düşürüyorsunuz. Yeter artık daha fazla insanların aklıyla dalga geçmeyin naçizane önerim olsun.” Selin BECER
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Yorumlar
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İzmi̇tli̇ - HE HE HADİ İL OLDUN.VERDİM GİTTİ DİLOVASI İL OLDU.HAYAL POLİTİKASI BUNLAR.HATTA BÜYÜKŞEHİR OLDUN TAMAMMI.HADİ MUTLU OL BAAAKİİİMMM.
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