İşte gençlerin Büyükakın hakkındaki düşünceleri

Kuşkusuz internetin en renkli platformalarından biri de yorum platformları. Bu platformalarda birçok kişi hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor. O kişilerden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu, "Ekşi Sözlük'te Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın için de ilginç yorumlar var. Sizler için o yorumları derledik;

"kocaeli universitesi i.i.b.f iktisat hocalarindan biri.uluslararasi iliskiler 1'in iktisada giris derslerini vermektedir.çok kaliteli ders anlatır.derslerini kaçırmayıp girerseniz,dersinden mutlaka geçersiniz.



yillar sonra gelen edit: dersine girerseniz, mutlaka gecersiniz demisim. yok boyle bir sey. 1. siniftan 3. sinifa kadar iktisada giris dersini sayesinde hep alttan aldim. son sinifta hoca degisti de o sayede dersi gecebildim.

münir karaloğlu'nun gittiği yoldan gitmektedir. son valiler kararnamesi ile bilecik valiliği görevine atanmıştır.

meslekten olmadığı halde hızlı bir şekilde mülkiye'ye geçiş yaptıktan sonra (bkz: bilecik valiliği) oradan da muhtemelen büyükşehir belediye başkanlığına (bkz: kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı) geçecek akademisyendir.

7-8 sene kocaeli buyuksehir bld. genel sekreter yrd. olarak çalışmış, ve şimdide buyuksehir bld bsk. olacak kişi.





ne bileyim, bana garip geldi.

vali>bld bsk. değil midir? neyse başkanlığı döneminde kendisine başarılar diler, kocaeli'deki (özel halk otobüslerinin kalitesiz ve yavaş hizmeti)

rezalet toplu taşımaya el atmasını temenni ediyorum.

birde marina veya seka park karşısına kız kulesi tarzında denizde izmit in imgesi olacak bir şey dikilebilir.

31 mart mahali idareler seçiminde ak parti kocaeli büyükşehir belediyesi adayı , hatrı sayılır bir özgeçmişe sahip naif bir insan , son olarak bilecik valiliğinden istifa edip aday olarak izmite geri dönmüştür , ve durum gösteriyor ki kocaelinin başına gelicek isimde kendisidir , ibrahim karaosmanoğlu’nun bıraktığı enkaza rağmen başarılı olacağına inanıyorum.

seçilir seçilmez ilk sözünün (!) chp'li fatma kaplan hürriyet'e kaybettikleri izmit merkez ilçeyi bir sonraki seçimde geri almak olması, kocaeli'yi nasıl bir beş sene beklediğine dair bir fikir verir zannedersem.

2005-2006 civarında makro iktisat dersini aldığım, konuyu ekonomi temeli hiç olmayan insanların bile anlayabileceği şekilde tane tane anlatan, özellikle 2001 krizinin çıkış sebeplerine ve bu alanda kullanılabilecek ekonomik araçlara çok hakim, yeni kocaeli büyükşehir belediye başkanı. maliye hocası güran yumuşak ile oda arkadaşıydılar. tanıdığım en beyefendi, adil ve uygar akp'lilerden biridir. dolayısıyla muhalif de olsam zerre rahatsız olmadım kendisinin kazanmasından. hocalık dönemindeki duruşu ile bana o güveni verebilmiştir. yeni görevinde başarılar diler, aynı adalet ve tarafsızlığı bundan sonra da sürdürmesini temenni ederim."