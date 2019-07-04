Baki Özdemir'in baba acısı

Gölcük siyasetinin tanınan isimlerinden Baki Özdemir, babası İrfan Özdemir'i kaybetti. İrfan Özdemir’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Yazlık Merkez Camii'nden kaldırılacak.
Gölcük Belediyesi Meclis üyesi, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi ve eski il gençlik kolları başkan yardımcısı Baki Özdemir'in babası hayata gözlerini yumdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz