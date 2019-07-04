Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:19 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:23 TSİ

Baki Özdemir'in baba acısı

Gölcük Belediyesi Meclis üyesi, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi ve eski il gençlik kolları başkan yardımcısı Baki Özdemir'in babası hayata gözlerini yumdu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük siyasetinin tanınan isimlerinden  Baki Özdemir, babası İrfan Özdemir'i kaybetti.  İrfan Özdemir’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gölcük Yazlık Merkez Camii'nden kaldırılacak. 

Bugün 11:19 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler mask
Gölcük'te kanalizasyonu dereye verdiler
İstismarı öğretmen ortaya çıkardı mask
İstismarı öğretmen ortaya çıkardı
Kazadan sonra kavga ettiler: 1 kişi yaralı mask
Kazadan sonra kavga ettiler: 1 kişi yaralı
Genç kıza tacizde beraat kararı mask
Genç kıza tacizde beraat kararı
Evinde kalp krizi geçirdi mask
Evinde kalp krizi geçirdi
FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı mask
FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İşte ücretsiz olacak salonlar mask
İşte ücretsiz olacak salonlar
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara mask
İzmit'in göbeğinde çirkin manzara
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar mask
İşte düğün salonlarını ücretsiz kullanacak vatandaşlar
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu

GALERİ

100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı! mask
İzmit’in kurtuluşu daha güzel kutlanamazdı!
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri mask
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izleri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL