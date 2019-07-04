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Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’de yakalandılar

Yalova jandarması, bir tekstil atölyesini soyan şahıslardan birini Kocaeli’nde yakaladı. Zanlıların, çaldıkları malzemeleri ikinci el malzeme satışı yapan işyerinde satışa sundukları tespit edildi.
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Taşköprü Sanayi Sitesi’ndeki bir tekstil atölyesi kimliği meçhul kişilerce soyuldu. Piyasa değeri 200 bin TL olan 1 adet LED televizyon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral taşlama makinesi, 1 adet laptop, 40 adet gümüş nakış ipliği çalındı. Yalova jandarması özel bir ekip oluşturarak olayın faillerinin peşine düştü. İlin değişik noktalarındaki 50 kameranın görüntüleri ve PTS kayıtları incelendi. Hırsızların eşkalleri ve adresleri belirlendi. Hırsızlığın failleri olan R.B. (32) ve Y.T. (38) isimli şahısların Kocaeli’nde kendilerine ait ikinci el malzeme satışı yapan bir işyerlerinin de bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların Kocaeli’ndeki ev ve iş yerlerine operasyon yaptı. Operasyonda çalınan malzemeler ele geçirilirken, yakalanan Y.T. (38) mahkemeye sevk edildi. Y.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayın şüphelilerinden R.B ve bu şahıslara yardım ettiği düşünülen 2 kadının yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

Bugün 11:34 TSİ İHA Yalova- Asayiş

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