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Ellibeş: Teşkilatımız çok canlı

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele teşkilatına sürpriz yaparak yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Ellibeş, “Halkıyla iç içe olan bir partiyiz. Teşkilatımız da açıkçası çok canlı. Bu görüntü beni daha da heyecanlandırıyor” dedi.
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AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, saha çalışmaları kapsamında her hafta Salı günleri bir ilçeye sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Esnaf, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, halk sohbetleriyle bölgedeki sorunları konuşan Ellibeş, ilçenin yönetim kurulu toplantısına katılarak çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Ellibeş, sürpriz ziyaretlerine ilk olarak İzmit ve Kartepe ile başlamıştı. Bu hafta ise Başiskele’ye gitti.

HALKLA İÇE İÇEYİZ

Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral başkanlığında gerçekleşen ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Ellibeş, “Çok disiplinli çalışan, partisine ve davasına bağlı arkadaşlardan oluşan bir teşkilatımız var. Allah hepsinden razı olsun. Göreve geldiğimiz günden bu yana sahadayız. Hem halkımızla bir araya geliyoruz, hem de teşkilat çalışmalarımızı takip ediyoruz. Halkıyla iç içe olan bir partiyiz. Teşkilatımız da açıkçası çok canlı. Bu görüntü beni daha da heyecanlandırıyor, mutlu ediyor” dedi. Selin BECER

Bugün 11:48 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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